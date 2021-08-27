Штати працюють над створенням ракети-носія, яка має підіймати та розганяти до гіперзвукової швидкості апарат з боєголовкою.

Американські військово-морські сили успішно провели випробування твердопаливного двигуна другого ступеня ракети в межах розробки гіперзвукової зброї дальньої дії.

Випробування пройшли 25 серпня у Промонторі, штат Юта, повідомляє прес-служба ВМС. Раніше, 27 травня, військові успішно випробували двигун першого ступеня.

"Ці випробування є життєво важливим кроком у створенні гіперзвукової ракети, що розробляється військово-морським флотом, яка буде використовуватися як військово-морським флотом, так і армією", - йдеться в повідомленні.

Штати працюють над створенням двоступеневої ракети-носія, яка має підіймати та розганяти до гіперзвукової швидкості апарат з боєголовкою, що після відстиковки плануватиме і вражатиме ціль.

"Гіперзвукова зброя, здатна літати зі швидкістю, що у п'ять разів перевищує швидкість звуку, володіє високою маневреністю і діє на різних висотах. За лічені хвилини винищувачі ВМФ і Армії можуть вражати важливі цілі за сотні або навіть тисячі миль від них. Доставка гіперзвукової зброї - один з найважливіших пріоритетів Міністерства оборони", - зазначили у ВМС.

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Автор: Катерина Комолова