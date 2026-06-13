Вчені нарешті з'ясували, хто ж доставляв камені до Стоунхенджа

Вчені пішли далі й вирішили з'ясувати, якою ж була подорож Алтарного каменю до Стоунхенджа.

Один із найзагадковіших каменів Стоунхенджа, ймовірно, був перевезений на сотні кілометрів по важкопрохідній місцевості, що підкреслює дивовижні можливості стародавніх спільнот.

Алтарний камінь – це шеститонний мегаліт 5000-річного монумента, який, як вважають вчені, був переміщений із північно-східної Шотландії на відстань 700 км, що підкреслює неймовірний масштаб його подорожі, пише Historia.

Нове дослідження вчених Університету Кертіна вирішило давню наукову суперечку і заявило, що за транспортування цього каменю відповідали люди, а не природні процеси під час льодовикового періоду.

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Вчені пішли далі і вирішили з'ясувати, якою ж була подорож Алтарного каменю до Стоунхенджа. Головний співавтор дослідження, доктор Ентоні Кларк, заявив, що результати свідчать про те, що ця подорож була далеко не простою і, ймовірно, вимагала ретельного поетапного планування.

"Дані вказують на навмисне, ретельно сплановане переміщення через складний і різноманітний ландшафт. Моделювання показало, що процеси льодовикового періоду могли переносити камені на частину шляху, можливо, до узбережжя Доггера в Північному морі, але не до південної Англії. Це означає, що камінь все одно мав бути перевезений людьми на сотні кілометрів", – розповів вчений.

Дослідження показало, що не існувало життєздатних льодовикових маршрутів, які б безпосередньо пов'язували регіон походження зі Стоунхенджем, що підтверджує висновок про необхідність транспортування людиною.

"Ймовірно, камінь переміщався поетапно, можливо, поєднуючи наземний транспорт з річковим або прибережним транспортом, де це було можливо", - деталізував Кларк.

Вчені зробили висновок, що перевезення каменю такого розміру на таку велику відстань вимагало б планування, координації та відмінного знання ландшафту, не кажучи вже про надзвичайну цілеспрямованість доісторичних громад.

Вчені зазначили, що надалі зосередяться на точному визначенні джерела походження Алтарного каменю на північному сході Шотландії.

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