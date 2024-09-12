Відомо, що останній тасманійський тигр помер 88 років тому.

Науковці нещодавно виявили предка вимерлого тасманійського тигра, який мав "надзвичайно товсті" щелепні кістки, аби обгризати здобич, включаючи кістки та зуби. Про це йдеться у новому дослідженні, яке опубліковане в Journal of Vertebrate Paleontology, передає The Independent.

Зокрема у ньому описується три стародавніх види сучасних тилацинів, які відомі як тасманійські тигри, що вимерли 88 років тому.

За словами дослідників, нововідкриті види були "безсумнівно, найдавнішими представниками" тасманійського тигра та жили в Австралії 23-25 мільйонів років тому, під час пізнього олігоцену. Зокрема їхні скам'янілості було знайдено на території Всесвітньої спадщини Ріверслі.

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Тому дослідження дає більше інформації про екологію регіону мільйони років тому, змінюючи попередні уявлення.

"Колись висунута ідея про те, що в Австралії протягом цих 25 мільйонів років домінували хижі рептилії, поступово руйнується, оскільки з кожним новим відкриттям збільшується кількість скам'янілостей сумчастих хижаків, таких як ці нові тилациніди", - пояснив провідний автор дослідження Тімоті Черчилль.

Нині науковці вважають, що різноманітність ссавців-хижаків у районі Ріверслі в цей період може конкурувати з будь-якою іншою екосистемою у світі.

"Найбільший з нововідкритих видів, Badjcinus timfaulkneri, важив до 11 кг, приблизно стільки ж, скільки великий тасманійський диявол. Він мав надзвичайно товсту щелепну кістку, яка дозволяла йому трощити навіть кістки і зуби своєї здобичі. Цей вид був споріднений з набагато меншим, раніше відкритим видом B turnbulli, який був єдиним іншим тилацинідом, відомим з цього періоду", - зауважили у матеріалі.

Інший вид, який знайшли під час нещодавніх розкопок, мав назву Nimbacinus peterbridgei. Він був розміром з мальтійського тер'єра, зазначають дослідники.

За словами вчених, це був хижак, який харчувався дрібними ссавцями та іншими видами здобичі, які мешкали разом з ним у стародавніх лісах. Дослідники припустили, що N. peterbridgei може бути найдавнішим прямим предком тасманійського тигра з усіх відомих.

Останній з трьох видів, який було виявлено у новому дослідженні, назвали Ngamalacinus nigelmarveni. Він був розміром з червону лисицю та важив близько 5,1 кг.

Скам'янілості молочних залоз цього виду говорять про те, що він був дуже м'ясоїдним, "більше, ніж будь-який інший тилацинід подібного розміру".

"Ці тилациніди демонструють дуже різні зубні адаптації, що дозволяє припустити, що в цей період існувало кілька унікальних ніш для хижаків. Всі ці лінії, окрім однієї, яка привела до сучасного тилацину, вимерли близько 8 мільйонів років тому. Ця лінія цих істот, що проіснувала понад 25 мільйонів років, закінчилася зі смертю Бенджаміна, останнього тасманійського тигра в зоопарку Бомаріс у Хобарті, 7 вересня 1936 року", - розповів співавтор дослідження Майкл Арчер (Michael Archer).

Інші дослідження про тварин

Як писав УНІАН, вчені задокументували перший у світі випадок, коли акулу з'їв більший хижак у відкритому морі на південний захід від Бермудських островів. Зазначається, що самка акули-порбігла, яка мешкає в Атлантиці, втратила не тільки своє життя, проте й усіх своїх дитинчат, що розвивалися.

Також повідомлялось, що доісторичні люди могли встромляти піки в землю, аби здійснювати полювання на мамонтів. За словами вчених, мисливці, які використовують піки, часто підбурювали велику дичину атакувати їх, а встромлена піка могла "виробляти" набагато більшу силу, ніж удар рукою або кинутий спис.

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