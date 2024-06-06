Вимерла колосальна кішка Acinonyx pleistocaenicus була найбільшим видом гепарда з тих, що коли-небудь жили, як з'ясували вчені.

Археологи виявили найбільший у світі вид гепардів після аналізу скам'янілостей черепа цього чудовиська. Колосальний хижак був таким же важким, як найбільші сучасні кішки, і більш ніж утричі важчим за сучасних гепардів.

Вид Acinonyx pleistocaenicus бродив Євразією приблизно від 1,3 мільйона до 500 000 років тому. Уперше він був описаний у 1925 році на основі фрагмента нижньої щелепи з провінції Шаньсі на півночі Китаю, пише Live Science.

У новому дослідженні дослідники проаналізували ці рештки разом із нещодавно виявленими скам'янілостями з Китаю та оцінили вагу тварини на основі довжини черепа, висоти корінного зуба і ширини кісткової структури, що з'єднує череп і хребет. Відомо, що він є точним предиктором маси тіла у ссавців.

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Вони виявили, що A. pleistocaenicus, імовірно, важив понад 130 кг і міг сягати 190 кг - за розміром і вагою він аналогічний сучасному тигру (Panthera tigris) або леву (Panthera leo). Він був значно важчим за сучасних африканських гепардів (A. jubatus), вага яких становить від 34 до 64 кілограмів.

Нещодавно проаналізовані скам'янілості включали дві щелепи, або верхню щелепну кістку, виявлені 2021 року в печері Цзіньюань у провінції Ляонін на північному сході Китаю, та частину черепа, спочатку виявлену в 1930-х роках у системі печер Чжоукоудянь у Пекіні, яка раніше була помилково ідентифікована як череп доісторичної гієни. Усі три екземпляри датуються приблизно 780 000 років тому, під час плейстоцену (від 2,6 до 11 700 років тому).

Команда визначила ці скам'янілості як A. pleistocaenicus завдяки характерному високому черепу з товстими стінками і незвично широкій морді, а також іншим характерним особливостям. Дослідники також виявили, що вимерлі гігантські гепарди мали разючу схожість із сучасними африканськими гепардами. Наприклад, розташування зубів гігантських гепардів і кістковий простір за носом відповідають унікальним особливостям сучасних гепардів.

Дослідники описали свої висновки в дослідженні, опублікованому 15 травня в журналі Quaternary Science Reviews.

A. pleistocaenicus вимер близько 500 000 років тому. На загибель цього величезного гепарда, найімовірніше, вплинула зміна клімату, що сталася під час перехідного періоду середнього плейстоцену, розповів Цигао Цзянцзо, палеонтолог із Китайської академії наук у Пекіні. У цей час Земля перейшла від льодовикових періодів, що повторюються кожні 41 000 років, до триваліших і сильніших льодовикових періодів кожні 100 000 років, що призвело до триваліших та інтенсивніших періодів холоду, які переривалися тривалішими періодами тепла.

На одній з ділянок дослідники також ідентифікували інший вид вимерлого гепарда, A. intermedius, який, на їхню думку, є окремим видом, а не просто меншим нащадком A. pleistocaenicus. Це вказує на неповороткого звіра. A. pleistocaenicus, ймовірно, був замінений дрібнішим видом гепарда.

"Ми сподіваємося, що наше дослідження зможе надати більше інформації про еволюцію і поширення гепардів, підкресливши минулий успіх цієї дивовижної лінії кішок у Євразії", - сказав Цзянцзо.

Новини про стародавніх тварин

Повні скам'янілості величезної акули, що жила поруч із динозаврами, розкривають важливу інформацію про цього загадкового хижака, зокрема про те, що він є давнім родичем великої білої акули.

Акули роду Ptychodus були вперше виявлені в середині вісімнадцятого століття. Описи цього роду в основному ґрунтуються на їхніх зубах, які могли досягати майже 22 дюймів (55 см) завдовжки і 18 дюймів (45 см) завширшки і були пристосовані для дроблення черепашок, знайдених у численних морських відкладеннях, які відносяться до крейдяного періоду.

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