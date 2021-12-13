Галактика розташована приблизно в 57 мільйонах світлових років від Чумацького Шляху в сузір’ї Центавра.

Космічний телескоп Hubble зробив фото збоку спіральної галактики з перемичками NGC 3568.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, ця галактика розташована приблизно в 57 мільйонах світлових років від Чумацького Шляху в сузір’ї Центавра (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

Знімок був зроблений за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3) і вдосконаленої камери для спостережень (Advanced Camera for Surveys, ACS).

Читайте такожТелескоп Hubble здійснив грандіозний тур Сонячною системою (фото, відео)

Астрономи зазначили, що в 2014 році світло від вибуху наднової (зоря, що раптово збільшує кількість випромінюваної енергії у мільярди разів, та є результатом катаклізмічного процесу, що виникає в кінці еволюції деяких зірок, - УНІАН) в галактиці NGC 3568 досягло Землі. Цю наднову виявили астрономи-любителі з Backyard Observatory Search Supernova в Новій Зеландії.

Об’єднавши наземні спостереження з даними камер "Хаббла", астрономи зібрали величезну кількість даних про зв'язки між молодими зірками та хмарами холодного газу, в яких вони утворюються.

Зазначимо, що галактику NGC 3568 відкрив британський вчений Джон Гершель, який вперше спостерігав за об'єктом 21 квітня 1835 року. Гершель склав "Загальний каталог туманностей", у якому вмістив дані про відкриті ним галактики. На основі цієї праці вже після смерті Гершеля було видано "Новий загальний каталог" (найвідоміший в аматорській астрономії каталог незоряних об'єктів далекого космосу, - УНІАН). У 1826 році Гершеля нагороджено золотою медаллю королівського астрономічного товариства.

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій