Галактичний дует, розташований в сузір'ї Змія, є яскравим прикладом галактичної взаємодії.

Телескоп Hubble зробив фото двох взаємодіючих галактик, які настільки сплелися між собою, що отримали спільну назву Arp 91,

Як повідомляється на сайті обсерваторії, об'єкти, які злилися в ніжному, але небезпечному галактичному танці, розташовані приблизно в 100 мільйонах світлових років від Землі у сузір'ї Змія (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

Дві галактики окрім спільної назви Arp 91, мають власні імена: нижня галактика, яка на фото виглядає як яскрава пляма, відома як NGC 5953; а яйцеподібна галактика праворуч - NGC 5954.

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Зазначається, що насправді обидві ці галактики є спіральними, але їхні форми виглядають дуже різними, оскільки вони орієнтовані по-різному відносно Землі.

Дует Arp 91 є яскравим прикладом галактичної взаємодії. NGC 5954 явно тягнеться до NGC 5953. Величезне тяжіння двох галактик змушує їх взаємодіяти. Такі гравітаційні взаємодії між галактиками є цілком звичними і є важливою частиною еволюції галактик.

"Більшість сучасних астрономів вважають, що зіткнення між спіральними галактиками призводять до утворення іншого типу галактик, відомого як еліптичні галактики. Однак ці надзвичайно енергійні та масові зіткнення відбуваються протягом сотень мільйонів років. Тому ми не повинні очікувати, що Arp 91 змінить вигляд протягом нашого життя", - йдеться в повідомленні.

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій