Галактика розташована в сузір'ї Овна, її було відкрито в 1877 році.

Космічний телескоп Hubble зробив фото вражаючої спіральної галактики NGC 976, де стався вибух наднової.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, ця галактика знаходиться приблизно в 150 мільйонах світлових років від Чумацького Шляху в сузір'ї Овна (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

Як зазначають астрономи, попри свій спокійний вигляд, NGC 976 стала місцем одного з найжорстокіших серед відомих астрономічних явищ - вибуху наднової (зоря, що раптово збільшує кількість випромінюваної енергії у мільярди разів, є результатом руйнівного процесу, що виникає в кінці еволюції деяких зірок, - УНІАН).

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"Ці катастрофічно жорстокі події відбуваються в кінці життя масивних зірок і можуть затьмарити цілі галактики на короткий період. У той час як наднові знаменують смерть масивних зірок, вони також відповідають за створення важких елементів, які входять до складу наступних поколінь зірок і планет", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наднові також допомогають астрономам у вимірюванні відстаней до далеких галактик.

"Кількість енергії, що викидається в космос під час вибухів наднової, дуже рівномірна, що дозволяє астрономам оцінити їхню відстань від того, наскільки яскравими вони здаються, якщо дивитися з Землі", - зазначають науковці.

Знімок був зроблений за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3).

Галактика NGC 976: що відомо

Цю галактику відкрив німецький астроном Вільгельм Темпель. Він уперше спостерігав за нею в 1877 році. Цей об'єкт міститься в оригінальній редакції Нового загального каталогу (найвідоміший в аматорській астрономії каталог незоряних об'єктів далекого космосу, - УНІАН).

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

Заміна телескопу Hubble

"Хаббл" працює на орбіті вже 31 рік і все частіше виходить з ладу. Тож його має замінити телескоп "Джеймс Вебб" (JWST), який запустили в космос 25 грудня 2021 року. Телескоп почали будувати 25 років тому та витратили на це 10 мільярдів доларів.

Телескоп здійснить 30-денну подорож довжиною в 1,6 млн км від нашої планети в напрямку Марса - до другої точки Лагранжа. Працювати "Джеймс Вебб" почне майже через 6 місяців після запуску. За цей час апарат охолоне до робочих температур, відкалібрує свої дзеркала та інструменти.

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"Джеймс Вебб" прослужить від п'яти до десяти років. Найімовірніше, на цьому його "життя" закінчиться. Річ у тім, що у конструкції закладено ліміт, щоб забезпечити високу чутливість датчика, який найглибше проникає в інфрачервоний діапазон, його потрібно постійно охолоджувати рідким гелієм до -267 °C. "Вебб" перестане працювати, коли закінчиться холодоагент.

JWST - це дуже велике дзеркало 6,5 метрів у діаметрі. Для порівняння, у "Хаббла" — лише 2,4 метра. Оскільки "тарілку" такого розміру неможливо умістити в ракету, дзеркало "Вебба" зробили складним. Воно складається з трьох секцій, які успішно розгорнулися. Дзеркало в прямому сенсі золоте. Інженери покрили 18 шестикутних сегментів шаром золота завтовшки 100 нанометрів - цей метал добре відбиває інфрачервоні промені.

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