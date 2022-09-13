Знімки розкривають складні деталі формування зірок і планетарних систем.

Космічний телескоп Джеймса Вебба надіслав на Землю захоплюючі дух знімки туманності Оріона. Вони проливають світло на навколишнє середовище, схоже на нашу Сонячну систему, коли вона сформувалася більше 4,5 мільярда років тому.

На думку вчених, знімки допоможуть їм краще зрозуміти, що відбувалося протягом першого мільйона років планетарної еволюції Чумацького Шляху.

"Ми вражені захоплюючими дух зображеннями туманності Оріона. Ми розпочали цей проект у 2017 році, тому ми чекали понад п'ять років, щоб отримати ці дані", — сказав астрофізик Західного університету Елс Пітерс.

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На знімках можна розглянути стіну з щільного газу і пилу, що нагадує величезну крилату істоту, паща якого освітлена яскравою зіркою.

"Ці нові спостереження дозволяють нам краще зрозуміти, як масивні зірки трансформують газопилову хмару, в якій вони народжуються", — додав Пітерс.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що вчені вперше показали туманність Тарантула на знімку "Вебба".

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