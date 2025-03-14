Гробницю було знайдено восени 2024 року в Хілімоді, місті недалеко від Коринфа в регіоні Пелопоннес у Греції.

Археологи в Греції виявили монументальну стародавню гробницю, яку використовували як місце поховання протягом століть, перш ніж перепрофілювали на святилище зцілення.

Як пише Live Science, артефакти, що вказують на її більш пізнє використання, включають золоту каблучку-друківку Аполлона зі "змією, що зцілює" і невеликі скульптури частин людського тіла, включно з пальцями.

Гробницю було знайдено восени 2024 року в Хілімоді, місті недалеко від Коринфа в регіоні Пелопоннес у Греції. Похоронна споруда приблизно Т-подібної форми включала велику похоронну камеру розміром 2,7 на 7,4 метра. Вхід до гробниці був запечатаний дверною плитою. Ґрунтуючись на стилі гробниці, експерти вважають, що вона була побудована в елліністичний період (323-30 рр. до н. е.).

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У головній похоронній камері археологи виявили великий саркофаг і п'ять прямокутних кам'яних коробок з боків стін. У саркофазі було знайдено жіночий скелет, але інші гробниці були розграбовані.

Зазначається, що пам'ятку використовували для поховань протягом кількох століть, після чого вона стала постійним святилищем зцілення в пізньоримський період (250-450 рр. н. е.).

Усередині величезної гробниці археологи виявили артефакти, датовані елліністичним і римським періодами, зокрема золоту каблучку з напівдорогоцінним камінням, на якій було вирізане зображення Аполлона, бога лікування та медицини; а також змію, яка протягом тисячоліть була медичним символом. Крім того, з гробниці було витягнуто такі предмети, як монети, золоте листя з вінка, невеликі вази, залізні та бронзові предмети, флакони для парфумів і скляні намистини.

Цікаво, що за межами гробниці археологи виявили додаткові артефакти, які вказують на використання пам'ятки як цілющого святилища. Кілька глиняних пальців і частину глиняної руки було виявлено в землі, що заповнює гробницю. Також відомі як анатомічні вотивні підношення, глиняні частини тіла, ймовірно, були залишені людьми, які шукали зцілення у святилищі або були вдячні за те, що їхні конкретні проблеми зі здоров'ям були вирішені богами.

Розкопки ще не завершені на території за межами гробниці. Археологи працюють над з'ясуванням первісної форми комплексу гробниці та святилища, а також точного часу його використання та реконструкції. Планується провести додаткові дослідження в Чиліомоді для вивчення залишків пізньоримського періоду, включно з будинками та великою піччю.

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