У храмовому комплексі Ангкор було знайдено торс статуї Будди.

Археологи в Камбоджі зробили несподівану знахідку в багатовіковому храмовому комплексі Ангкор: торс статуї Будди, який збігається з головою, знайденою майже століття тому на тому ж місці.

Як пише The Washington Times, торс, імовірно, XII або XIII століття, був виявлений під час розкопок групою камбоджійських та індійських експертів минулого місяця в храмі Та Пром в Ангкорі. Археологиня Нет Саймон повідомила, що його було знайдено разом із 29 фрагментами, які, мабуть, були частиною тієї ж статуї. Його висота становить 1,16 метра, і він виконаний у стилі мистецтва Байон, пов'язаному з храмом Байон в Ангкорі.

"Ми були дуже здивовані, коли виявили цю скульптуру, тому що досі ми знаходили тільки невеликі фрагменти", - розповіла Саймон.

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Вона описала дизайн статуї як демонстрацію різьблених прикрас, халата і пояса, з унікальним жестом лівої руки поперек грудей - "незвичайне зображення в кхмерському (камбоджійському) мистецтві".

Цікаво, що ймовірна голова статуї була виявлена в тому самому храмі 1927 року під час французької колоніальної епохи і нині зберігається в головному Національному музеї Камбоджі в столиці Пномпені. Саймон сказала, що тулуб було знайдено приблизно за 50 метрів від місця виявлення голови, і що оптичне електронне сканування підтвердило, що вони збігаються.

За словами вченої, майже повна реконструкція статусу тепер можлива, коли у статуї відсутня тільки права рука. Її команда попросить міністра культури та витончених мистецтв схвалити повторне приєднання голови та тіла скульптури, щоб зробити її цілою для публічного показу.

Зазначається, що Ангкор займає площу близько 400 квадратних кілометрів, вміщуючи руїни столиць різних камбоджійських імперій з IX по XV століття. Вчені вважають його однією з найважливіших археологічних пам'яток у Південно-Східній Азії.

Це місце є найпопулярнішою туристичною визначною пам'яткою Камбоджі та 2024 року привабило близько мільйона іноземних туристів.

"Мета розкопок - організувати і зберегти численні предмети мистецтва, розкидані по всьому комплексу Та Пром, що підкреслює зусилля, що продовжуються, щодо захисту і розуміння багатої культурної спадщини Камбоджі", - повідомляє Управління Апсари.

Саймон заявила, що вона була б рада, якби частини статуї можна було зібрати заново після того, як вони перебували далеко одна від одної протягом століття.

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