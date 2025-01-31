Влада провела нараду з вченими та рятувальними службами, щоб оцінити ризики.

Греція, відома своїми мальовничими островами, зіткнулася з потенційною загрозою – на популярному серед туристів острові Санторіні зафіксовано зростання вулканічної активності. Влада вже провела нараду з вченими та рятувальними службами, щоб оцінити ризики.

Як пише The Independent, мережа датчиків, встановлених у кальдері острова, зафіксувала "м'яку сейсмічно-вулканічну активність", що нагадала сплеск 2011 року, який тривав 14 місяців, але, на щастя, не спричинив катастрофи. Проте вчені, які вивчають Грецьку вулканічну дугу, зазначають, що нинішні зміни зосереджені у північній частині кальдери та пов'язані з активізацією центрального розлому.

Хоча офіційні особи запевняють, що "на цей час приводу для паніки немає", ситуація вимагає пильного спостереження. Адже йдеться не просто про острів з приголомшливими краєвидами, білими будиночками й знаменитими синіми куполами, який щороку приймає мільйони туристів. Це місце зберігає історію одного з найпотужніших вивержень в історії людства - приблизно 1620 року до н.е. воно змінило вигляд острова, і, на думку істориків, сприяло загибелі великої мінойської цивілізації.

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Однак, як зазначається, хоча вулкан залишається активним, його останнє значне виверження відбулося у 1950 році.

За даними видання, у Греції уважно стежить за поведінкою вулкана. Як каже провідний сейсмолог, голова наукового комітету з моніторингу вулканів Ефтіміос Леккас, Санторіні потужно вибухає приблизно раз на 20 000 років, а з моменту останнього катастрофічного виверження минуло лише 3 000 років.

"До наступного виверження у нас попереду ще дуже багато часу", - констатує вчений.

Леккас запевняє, що зараз йдеться про поступові зміни, можливі невеликі землетруси та помірну вулканічну активність.

Мінойське виверження

Згідно з відкритими джерелами, близько 1627 року до н. е. відбулося катастрофічне виверження вулкана в центрі острова Санторіні, що знаходиться в Егейському морі. Катастрофа супроводжувалася потужними землетрусами. Під час вибуху було викинуто близько 40 куб. км породи (за іншими даними, 80 куб. км). Вибух вулкана за потужністю дорівнював вибухові приблизно 200 тис. атомних бомб, скинутих на Хіросіму в 1945 році. Сліди санторінського попелу знайдено на острові Крит, у прибережних зонах Північної Африки (дельта Нілу) і Малої Азії.

Внаслідок утворення кальдери величезна хвиля цунамі, висотою до 200 м накрила північне узбережжя Криту. Наслідком виверження та цунамі став початок занепаду Мінойської цивілізації. Деякі наукові дослідження намагаються довести, нібито затонулий острів був так довго розшукуваною Атлантидою.

Новини туризму

Як повідомляв УНІАН, щоб забезпечити максимальну стійкість туризму та боротися з надмірним туризмом, влада Фарерських островів ухвалила рішення знов закрити деякі зі своїх найпопулярніших місць з 1 по 3 травня 2025 року – для всіх, крім 80 волонтерів-туристів.

З моменту запуску пілотного проєкту "Закрито на технічне обслуговування, відкрито для волонтерського туризму" 2019 понад 600 волонтерів із 50 країн виконали 54 проєкти на 10 островах.

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