Вчені вже створили з екологічно чистого пластику кілька предметів.

У Китаї вчені винайшли унікальний екологічно чистий пластик. Однак компоненти для такого матеріалу можуть викликати подив. Пластик зробили з насінної рідини лосося і рослинного масла.

Про це повідомляє видання Euronews.

Так, китайським вченим вдалося об'єднати дві короткі нитки ДНК зі сперматозоїдів лосося з хімічною речовиною, яка створена з рослинної олії. Останній "компонент" виступає в ролі сполучного елемента.

В результаті такого з'єднання вчені отримують матеріал м'якої консистенції, який являє собою гідрогель. Після цього гель розкладають по формах і сушать виморожуванням, це допомагає видалити з пластику зайву вологу.

Читайте такожУ США науковці навчилися переробляти пластик у реактивне паливоКоли маса твердне, її можна використовувати. Вчені створили з такого пластику чашку, шматочки пазла і фігурку молекули ДНК. І хоча сировина для екологічно чистого матеріалу виготовляється з насінної рідини лосося, в пластиці міститься генетичний код всіх живих істот на Землі, вважають дослідники.

Раніше УНІАН вже повідомляв про незвичайну ідею вчених використовувати незвичайні інгредієнти для створення будматеріалів. Вчені запропонували робити композит для Марса з крові, поту і сліз космонавтів.

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Автор: Віолетта Орлова