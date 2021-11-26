Північно-східні провінції Китаю переживають вже третю хвилю холоду в цьому сезоні.

Сильний снігопад і хуртовини накрили північний схід Китаю.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, північно-східні провінції Китаю переживають третю хвилю холоду.

Пік снігопадів у провінціях Хейлунцзян і Цзілінь припав на початок тижня. Через погану погоду школи та дитячі садки були тимчасово закриті в Харбіні, Цзіліні та інших містах.

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Повідомляється, що через снігопади перекриті десятки автомагістралей, а рейси скасовані.

Накопичення снігу за цей період досягло рекордних рівнів. Так, у східному місті Цзямуси вже випало 42 см снігу.

Рекордні хуртовини торкнулися 58000 сільськогосподарських підприємств тільки в північно-східній провінції Ляонін. урагани пошкодили десятки тисяч орних земель і торкнулися в цілому майже 5000 тваринницьких ферм.

Нагадаємо, у Пекіні в цьому сезоні перший сніг випав на 23 дні раніше звичайного. Через снігову бурю в Пекіні були закриті кілька ділянок автомагістралей, зупинено автобусне сполучення більш ніж по 160 маршрутах і скорочено кількість рейсів у двох великих аеропортах міста.

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Автор: Катерина Лиманська