Сильний снігопад і хуртовини накрили північний схід Китаю.
Про це повідомляє The Watchers.
Як повідомляється, північно-східні провінції Китаю переживають третю хвилю холоду.
Пік снігопадів у провінціях Хейлунцзян і Цзілінь припав на початок тижня. Через погану погоду школи та дитячі садки були тимчасово закриті в Харбіні, Цзіліні та інших містах.
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Повідомляється, що через снігопади перекриті десятки автомагістралей, а рейси скасовані.
Накопичення снігу за цей період досягло рекордних рівнів. Так, у східному місті Цзямуси вже випало 42 см снігу.
Рекордні хуртовини торкнулися 58000 сільськогосподарських підприємств тільки в північно-східній провінції Ляонін. урагани пошкодили десятки тисяч орних земель і торкнулися в цілому майже 5000 тваринницьких ферм.
Нагадаємо, у Пекіні в цьому сезоні перший сніг випав на 23 дні раніше звичайного. Через снігову бурю в Пекіні були закриті кілька ділянок автомагістралей, зупинено автобусне сполучення більш ніж по 160 маршрутах і скорочено кількість рейсів у двох великих аеропортах міста.
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