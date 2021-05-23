Американські цикади влаштовують багатотижневі оргії під дією психоделіків і амфетаміну. Після цього у них відпадають геніталії.
Про це повідомляє Smithsonian Magazine.
Читайте такожНауковці навчилися контролювати поведінку гризунів за допомогою чіпа в мозкуА все через те, що цикади, пробираючись під землею, заражаються грибком Massospora. Він "накачує" їх наркотиками й змушує брати участь у божевільних оргіях доти, поки у них не відваляться геніталії.
Тримаються вони дуже довго - від 4 до 6 тижнів безперервного спарювання. І тоді геніталії комах відпадають, на їхньому місці проростає грибок Massospora, а герої-коханці помирають.
Як пише Vice, всередині популяції цикад грибок передається статевим шляхом, при цьому саме спарювання заражених особин непродуктивне, оскільки у них вже більше немає геніталій.
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