Анімований помічник Clippy був "звільнений" у 2001 році, тепер же він може стати новим емодзі.

Компанія Microsoft запустила незвичайний челендж для своїх шанувальників, в результаті якого вона "оживить" легендарного помічника Скріпку. Анімований персонаж Clippy може з'явитися в Office вже незабаром.

Челенджем і радісною новиною компанія поділилася на своїй сторінці в Twitter.

Так, розробники компанії написали, що Скріпка з'явиться в Microsoft 365 у вигляді емодзі, якщо пост із зображенням анімованого помічника збере понад 20 тисяч лайків. Користувачі не шкодували відміток "подобається", в результаті чого публікація вже зібрала майже 150 тисяч лайків.

Тепер, якщо Microsoft виконає свою обіцянку, легендарний помічник на прізвисько Скрепиш знову з'явиться в Office. Скріпку намагалися повернути кілька років тому.

Читайте також"Купи зараз, заплати потім": Apple почне продавати iPhone в розстрочкуТоді співробітники компанії "відроджували" помічника у вигляді анімованих стікерів для Microsoft Teams, проте вже через кілька днів Clippy знову видалили. Причиною так званого "звільнення" компанія назвала той факт, що Скріпка не відповідала сучасному дизайну і бренду корпорації.

Помічник Скріпка в Microsoft Office-довідка УНІАН

Офісний помічник в Microsoft Office створювався для допомоги користувачам. Він являв собою інтерактивного анімованого персонажа, який був частиною інтерфейсу в MS Office. Помічник був розроблений в університеті Ватерлоо.

У Microsoft Office для ОС Windows помічник з'явився у версії 97 до версії 2003, в Microsoft Publisher — з версії 98 до версії 2004, в Microsoft Office для Mac — з версії 98 до версії 2004.

За замовчуванням помічником в англійській версії Windows був персонаж у вигляді Скріпки на прізвисько Скрепиш (Clippit, від англ. paperclip-скріпка). Персонаж був придуманий Кеваном Дж. Аттеберри.

Крім Скріпки, розробники створили безліч інших помічників. З 1997 року помічники стали доступні для завантаження на сайті Microsoft.

Читайте такожYouTube запустив конкурента TikTok в Україні: як користуватисяЧерез негативну реакцію від деяких користувачів, Microsoft відключила функцію виклику помічника за замовчуванням в Office XP. Тоді компанія визнала непопулярність Скріпки і випустила рекламну компанію, в якій висміяла помічника.

У Office 2007 і Microsoft Office 2008 для Mac помічник був повністю видалений, бо він викликав критику з боку клієнтів і навіть співробітників Microsoft.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Microsoft змінює колір "екрану смерті" у Windows 11.

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Автор: Поліна Кузенко