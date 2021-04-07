Міністр просить не фантазувати на предмет того, чи буде припинено використання вакцини AstraZeneca/CoviShield.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що Україна очікує офіційних документів від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) про побічні ефекти від вакцини AstraZeneca.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми комунікуємо у постійному режимі, і як тільки буде офіційне заключення, офіційний документ від комітету (комітет з питань безпеки EMA - УНІАН), а не коментарі, бо це дуже важливо, тоді будемо дивитися на тест заключення, і потім вже будемо приймати відповідне рішення, виходячи з нього", - сказав Степанов.

Міністр просить не фантазувати на предмет того, чи буде припинено використання вакцини AstraZeneca/CoviShield, якщо буде доведено зв'язок між утворенням тромбів і щепленням вакциною.

"Давайте подивимось на документ, давайте не фантазувати", - підсумував Степанов.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 7 квітня, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про підтвердження появи рідкісних побічних ефектів після щеплення вакциною AstraZeneca. Зокрема, йдеться про випадки утворення тромбів разом з низьким рівнем тромбоцитів у крові.

Однак в EMA наголосили, що переваг у препарату більше, ніж ризиків.

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Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили у низці країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.

Всередині березня Європейське медичне агентство (EMA) визнало вакцину AstraZeneca ефективною та безпечною для подальшого використання.

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Автор: Віталій Саєнко