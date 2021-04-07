Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що Україна очікує офіційних документів від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) про побічні ефекти від вакцини AstraZeneca.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Ми комунікуємо у постійному режимі, і як тільки буде офіційне заключення, офіційний документ від комітету (комітет з питань безпеки EMA - УНІАН), а не коментарі, бо це дуже важливо, тоді будемо дивитися на тест заключення, і потім вже будемо приймати відповідне рішення, виходячи з нього", - сказав Степанов.
Міністр просить не фантазувати на предмет того, чи буде припинено використання вакцини AstraZeneca/CoviShield, якщо буде доведено зв'язок між утворенням тромбів і щепленням вакциною.
"Давайте подивимось на документ, давайте не фантазувати", - підсумував Степанов.
Нагадаємо, раніше сьогодні, 7 квітня, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про підтвердження появи рідкісних побічних ефектів після щеплення вакциною AstraZeneca. Зокрема, йдеться про випадки утворення тромбів разом з низьким рівнем тромбоцитів у крові.
Однак в EMA наголосили, що переваг у препарату більше, ніж ризиків.
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Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca
- Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
- Використання вакцини призупинили у низці країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.
- У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.
- В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.
- Всередині березня Європейське медичне агентство (EMA) визнало вакцину AstraZeneca ефективною та безпечною для подальшого використання.
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