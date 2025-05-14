Стародавню скам'янілість виявили в Канаді.

У Канаді палеонтологи знайшли новий вид радіодонта - стародавню морську істоту Mosura fentoni, віком понад 500 мільйонів років. Як пише Interesting Engineering, останки були знайдені в сланцях Берджес у Британській Колумбії - одному з найважливіших місць розкопок доісторичних морських тварин.

Як повідомляється, Mosura була невеликим, але грізним хижаком - з трьома очима, кільцеподібним ротом із зубами, шипастими кінцівками і плавальними лопатями з боків тіла. Унікальною особливістю була задня частина, яка складалася з 16 сегментів зі зябрами, що зближує її з сучасними комахами, мокрицями та мечохвостами.

Ці істоти належать до найдавніших членистоногих - предків павуків, крабів і комах. Знайдено понад 60 скам'янілостей Mosura, зібраних протягом кількох десятиліть. Незважаючи на свій малий розмір, Mosura демонструє дивовижну різноманітність і рівень адаптації вже на ранніх етапах еволюції.

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Особливу цінність представляють добре збережені внутрішні органи: нервова система, травний тракт і кровоносні структури. Ученим уперше вдалося детально вивчити лакуни - порожнини, якими циркулювала кров.

Відкриття Mosura проливає світло на ранні етапи еволюції членистоногих і показує, наскільки різноманітним було життя в океанах понад півмільярда років тому.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що гігантська акула-мегалодон була стрункішою, ніж вважалося раніше.

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