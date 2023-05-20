Феномен, викликаний відбиттям сонячного світла від Землі, вперше пояснив Леонардо да Вінчі у 16 столітті.

21 травня жителі України зможуть спостерігати рідкісне небесне явище відоме як сяйво да Вінчі або попелясте світіння Місяця.

Як повідомляє The Guardian, цей феномен ще в 16 столітті вперше пояснив Леонардо да Вінчі, на честь якого явище і отримало свою назву.

Сяйво да Вінчі - що це

Місячне сяйво да Вінчі відбувається, коли лише 5% видимої частини нашого супутника буде освітлено світлом Сонця. З часом, коли темнішатиме, неосвітлена частина місяця почне слабко світитися - це відбувається завдяки так званому сяйву Землі. Під час цього феномена Земля відбиває сонячне світло, чим і висвітлює Місяць.

Відео дня

Побачити світіння да Вінчі можна буде 21 травня близько 23:00 за Києвом. Спостерігати освітлений Землею Місяць можна буде і кілька ночей після 21 травня. Для цього не знадобиться спеціальних пристроїв.

Дослідження космосу - останні новини

Кілька днів тому стало відомо, що Місяць має "залізне серце". Вчені довели, що в центрі нашого супутника знаходиться тверде металеве ядро, як і у Землі.

В середині травня стало відомо, що на орбіті Сатурна знайшли понад 60 раніше невідомих супутників, а на одній з комет недалеко від Землі знайшли воду. Завдяки цьому відкриттю вчені на крок наблизилися до розгадки таємниці, звідки на Землі з'явилася вода.

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