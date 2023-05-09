У супутника Землі виявилася така ж "начинка", як і в самої планети.

Вчені змогли довести, що в самому центрі Місяця знаходиться тверде металеве ядро, як і у Землі. Результати дослідження опубліковані в профільному науковому журналі Nature.

Зазначається, що ще 20 років тому довели наявність під поверхнею Місяця рідкого зовнішнього ядра. Однак зрозуміти структуру внутрішнього ядра було важко через його відносно невеликі розміри.

Зрозуміти, з чого складається "серце" супутника Землі, намагалися вчені з Національного центру наукових досліджень Франції за участю ряду дослідницьких груп з інших наукових установ країни. Вони уважно проаналізували дані кількох космічних місій і так званої лазерної локації (метод точного вимірювання відстані між Землею і Місяцем) і виявили, що внутрішнє ядро Місяця є твердим.

Відео дня

На думку вчених, внутрішнє ядро супутника, ймовірно, складається з металу, близького за щільністю до заліза, і має діаметр близько 500 кілометрів – близько 15% від загального діаметра Місяця.

В рамках цього ж дослідження дослідники знайшли докази переміщення місячної мантії в міру еволюції місяця з моменту його утворення. Так зване перевертання місячної мантії може пояснити присутність на поверхні Місяця великої кількості заліза.

Ці висновки можуть в кінцевому підсумку допомогти з вирішенням ще однієї загадки - чому магнітне поле Місяця, яке колись в 100 разів перевищувало земне, сьогодні майже повністю розсіялося.

"Наші результати (...) підтримують сценарій глобального перевороту мантії, який дає суттєве уявлення про хронологію місячного бомбардування в перший мільярд років існування Сонячної системи", – кажуть автори дослідження.

Дослідження космосу - останні новини

Вчені вперше сфотографували струмінь плазми, що вивергається з чорної діри. Нові зображення дають уявлення про таємничу поведінку чорної діри.

Європейське космічне агентство планує запустити зонд до Юпітера для вивчення його супутників і встановлення того, чи є там умови для виникнення життя. Вартість місії склала 1,6 млрд євро. Вивчати будуть Місяця планети - Каллісто, Європа і Ганімед.

Вас також можуть зацікавити новини: