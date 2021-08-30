Українські науковці на криголамі відновлять дослідження світового океану.

Над новим флагманом українського наукового-дослідного флоту – колишнім британським криголамом James Clark Ross – піднято синьо-жовтий прапор.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у соціальній мережі Facebook.

"Неймовірно пишаємося, що над легендарним британським криголамом віднині майорить наш державний прапор. Вперше за роки незалежності український науковий флот поповнюється новим судном. Вірю, що з цього починається повернення української науки до Світового океану", – зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Український стяг здійняв Дикий спільно з британським капітаном Саймоном Веллесом та українським капітаном Олегом Новосильним. Також над криголамом піднято вимпел Національного антарктичного наукового центру.

Ця визначна подія відбулася в порту міста Фредеріксгавн (Данія), де наразі перебуває судно. Тепер, після переоформлення низки документів на нового власника – Україну, науково-дослідне судно зможе вирушити до Одеси.

Також сказано, що власний океанографічний криголам дозволить Україні:

-після тривалої перерви повернутись до досліджень Світового океану;

-розв’язати логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський" та розширити можливості сезонних експедицій;

-створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами;

-проводити дослідження не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, та, за потреби, в інших регіонах океану.

Український криголам для досліджень

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський привітав українських полярників з 25-ю річницею заснування антарктичної станції "Академік Вернадський". Вперше в історії глава держави поспілкувався з полярниками через відеозв’язок у режимі реального часу. Тоді ж полярники попросили Зеленського про власний криголам, який допоміг би здійснювати дослідження без обмежень. Президент наголосив, що держава зробить усе, щоб вітчизняна антарктична станція мала свій криголам. Він поставив завдання Офісу президента та уряду разом напрацювати рішення, яке дало б змогу розв'язати це питання.

Пізніше Велика Британія продала Україні дослідницький криголам "Джеймс Кларк Росс" для досліджень в Антарктиді.

Автор: Віталій Саєнко