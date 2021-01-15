В операційній системі Windows 10 виявлена уразливість «нульового дня».
Читайте такожMicrosoft примусово оновить Windows мільйонів користувачів Про це повідомив у Twitter дослідник інформаційної безпеки Джонас Л. Відкриття папки, що містить ярлик з командою, виводить файлову систему з ладу. Щоб не стати жертвою уразливості, експерти рекомендують не відкривати неперевірені файли, які можуть містити цю команду, передає kommersant
Способів експлуатації уразливості безліч - наприклад, можна заховати ярлик серед файлів в ZIP-архів, який пройде всі антивірусні перевірки і буде пошкоджувати жорсткий диск при кожному розпакуванні, попередив Telegram-канал SecAtor.
Уразливість з'явилася в Windows 10 починаючи з версії 1803 і продовжує працювати в останній версії.
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