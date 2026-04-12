В Африці фіксують явище, якого ніхто не очікував, - вчені

Відновлення лісів - один з найбільших викликів найгарячішого континенту.

В Африці фіксують несподіване явище – дерева повертаються на раніше вирубані території без масових кампаній із висаджування. Як пише EcoNews, особливо помітним цей процес став у центральній частині Танзанії, де фермери спостерігають відновлення рослинності там, де її не було десятиліттями.

У публікації зазначається, що відновлення лісів відбувається не завдяки випадку чи "диву", а через зміну підходу до господарювання. Місцеві громади почали використовувати так званий "підземний ліс" – живі корені та пні дерев, які залишилися після вирубки. Цей метод має назву Farmer Managed Natural Regeneration ("Природне відродження, кероване фермером").

Видання пояснює, що навіть після зрізання дерева його коренева система часто залишається живою і може давати нові пагони. За словами вчених, саме правильне управління цими пагонами є ключем до відновлення.

Описаний метод передбачає відбір найсильніших пагонів і обрізання слабших, щоб рослина спрямовувала ресурси на розвиток кількох основних стовбурів. Також фермери захищають молоді дерева від худоби, адже випас часто знищує паростки ще до того, як вони зміцніють.

У публікації звертають увагу, що традиційні кампанії з висаджування дерев у посушливих регіонах часто не дають очікуваного результату. Зокрема, дослідники Сахелю зазначають, що 80% або більше висаджених дерев гинуть. Основною причиною є нестача води та догляду, необхідних для виживання саджанців.

Натомість відновлення через існуючу кореневу систему дає рослинам перевагу – вони вже мають глибоке коріння і краще пристосовані до посухи. Саме тому цей підхід вважають більш ефективним у складних кліматичних умовах.

За даними організацій, які працюють у Танзанії, у регіоні Додома вже вдалося відновити понад 15 мільйонів дерев і сотні тисяч гектарів лісів. Крім того, реалізуються проєкти зі збереження води, що допомагає підтримувати нову рослинність.

Водночас дослідження, опубліковане у журналі PLOS Climate, показує, що відновлення дерев має прямий вплив на життя місцевих жителів. Фермери відзначають покращення умов для вирощування культур, зокрема завдяки затіненню та зменшенню перегріву ґрунту. Один із них зазначає, що нові дерева навіть позитивно вплинули на смак овочів.

Як писав УНІАН, сонячна енергетика не лише зменшує витрати та вуглецевий слід, а й має несподіваний позитивний вплив на довкілля у пустелях. Дослідження показало, що великі сонячні електростанції, зокрема в Сахарі, створюють сприятливі умови для рослинності, знижуючи температуру та впливаючи на локальний клімат. Масиви панелей сприяють утворенню дощових хмар і збільшенню опадів, фактично стимулюючи "озеленення" пустель.

Вас також можуть зацікавити новини: