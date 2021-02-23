фото Rae Johnston
Австралійські вчені виявили наскельний малюнок кенгуру, якому близько 17 300 років.
Про це повідомляє ВВС.
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Зображення кенгуру довжиною два метри визначене найстарішим непошкодженим наскельним живописом континенту.
Як повідомляється, малюнок знайшли в окрузі Кімберлі, відомому значною кількістю наскельних малюнків, залишених корінним народами, що мешкали тут тисячоліття тому.
Встановити датування малюнку вдалося завдяки радіовуглецевому аналізу решток осиних гнізд, які також знайшли на місці.
фото DAMIEN FINCH
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