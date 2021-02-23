Вік зображення сягає 17300 років.

Австралійські вчені виявили наскельний малюнок кенгуру, якому близько 17 300 років.

Про це повідомляє ВВС.

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Зображення кенгуру довжиною два метри визначене найстарішим непошкодженим наскельним живописом континенту.

Як повідомляється, малюнок знайшли в окрузі Кімберлі, відомому значною кількістю наскельних малюнків, залишених корінним народами, що мешкали тут тисячоліття тому.

Встановити датування малюнку вдалося завдяки радіовуглецевому аналізу решток осиних гнізд, які також знайшли на місці.

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Автор: УНІАН