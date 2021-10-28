Під час тестування швидкість інтернету досягала 1,6 Гбіт/с.

У технологічному парку UNIT.City у Києві Міністерство цифрової трансформації, "Vodafone Україна" та Huawei Ukraine представили спільний проект: тестову зону технології 5G-зв’язку.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційна презентація відбулася в четвер, 28 жовтня.

"Ми розуміємо, щоб Україна була успішна, щоб розвивалась цифрова економіка, необхідні інновації і впровадження сучасних технологій. Україна, як і більшість країн Європи та більшість країн загалом, потребує 5G. Це зв’язок, який на першому етапі принесе найбільшу користь не лише споживачам, а саме бізнесу. Тому ми спільно з гравцями телекомунікаційного ринку ініціювали створення такої зони", - сказав на заході заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест.

Читайте такожКабмін визначив зв'язок 4G та 5G в Україні пріоритетом цифрової трансформаціїДо лабораторії 5G Lab мають можливість завітати усі охочі цілодобово, але за попереднім записом. Там можна буде подивитися на пристрої з підтримкою 5G і протестувати швидкість передачі даних. Відвідувачі локації також можуть ознайомитись зі стендом, на якому показано історію розвитку технологій зв'язку. Під час тестування швидкість інтернету досягала 1,6 Гбіт/с.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року уряд вніс зміни до свого розпорядження "Про затвердження плану заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління", згідно з якими початок забезпечення права операторам надавати послуги 5G-зв'язу відтерміновується на липень 2022 року.

UNIT.City - перший в Україні інноваційний парк, відкритий у Києві 2017 року на території колишнього Київського мотозаводу.

Автор: Богдан Слуцький