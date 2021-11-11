YouTube вирішив зробити підрахунок дизлайків на платформі конфіденційним.

Відеосервіс YouTube перестане показувати глядачам загальну кількість дизлайків під відео.

Про це повідомляється в блозівідеосервісу.

Після ряду експериментів YouTube вирішив зробити підрахунок дизлайків на платформі конфіденційним. Зміни будуть поступово впроваджуватися у всіх користувачів, починаючи з 10 листопада, а на повне відключення буде потрібен деякий час, але робота вже почалася.

Розробники заявили, що нові правила покликані допомогти користувачам і творцям контенту формувати спільноти, в яких "прийнято поважати один одного".

"Ми хочемо створити інклюзивне і поважне середовище, в якому творці мають можливість досягти успіху і відчувати можливість безпечно виразити себе", – відзначили в YouTube.

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При цьому користувачі все так же зможуть оцінювати відео як "Лайками", так і "Дизлайками". Ось тільки загальне число негативних відміток буде видно виключно авторам контенту в їх особистій "Творчій студії" YouTube.

Це дозволить їм орієнтуватися в перевагах користувачів.

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Автор: Олег Давигора