Рішенню компанії передував тиск з боку громадськості та політиків. Платформу звинувачували у недостатній перевірці інформації.

YouTube посилює політику користування платформою. Нові правила стосуються поширення дезінформації про будь-яку з медичних вакцин.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відеохостинг почне видаляти контент, який ставить під сумнів будь-яку схвалену компетентними органами вакцину, це стосується не тільки COVID-вакцин.

"Заборона торкнеться будь-яких ЗМІ, які стверджують, що вакцини небезпечні чи призводять до хронічних наслідків для здоров’я, наприклад аутизму", – цитує видання компанію.

Читайте такожGoogle заборонила користувачам вхід в сервіси на Android десятирічної давностіЗа рік YouTube видалив 130 тисяч роликів за фейки про COVID-вакцини. Проте, як пише Bloomberg, багатьом відео вдалось оминути бан, через що компанія посилила свою політику.

Цьому рішенню передував тиск з боку громадськості щодо якісної обробки інформації про здоров’я.

Президент США Джо Байден й американські законодавці розкритикували соцмережі через неадекватний підхід до модерування постів і відео з сумнівним контентом про вакцини.

Раніше стало відомо про видалення YouTube двох німецькомовних "доньок" кремлівського пропагандистського Russia Today.

За даними ЗМІ, канали були видалені за поширення фейків про вакцини. У Кремлі ж, своєю чергою, заявляли про тиск і цензуру з боку YouTube.

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Автор: Яна Ставська