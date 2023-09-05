Так звані інвазійні види, що здатні зруйнувати баланс екосистеми нової для себе місцевості, подорожують світом.

Інвазійні види рослин і тварин подорожують світом із "безпрецедентною швидкістю". Це загрожує не тільки існуючим екосистемам, куди прибувають чужорідні види, але може завдати шкоди здоров’ю та способу життя людей, пише Independent.

За підрахунками вчених, збитки світової економіки від поширення інвазійних видів становлять щонайменше 423 мільярди доларів на рік. Ця цифра збільшується у чотири рази кожного десятиліття, починаючи з 1970 року. Втім експерти припускають, що насправді це лише "верхівка айсберга".

Тварини, рослини та інші організми, які були інтродуковані людиною в інші екосистеми навмисно чи випадково, класифікуються як чужорідні види, хоча не всі вони стають інвазійними, тобто шкідливими для екосистеми.

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Наразі вченими задокументовано близько 37 тисяч чужорідних видів, з яких 3,5 тисячі стали інвазійними. Вони присутні на кожному континенті Землі, включаючи Антарктиду, і є однією з головних причин втрати біорізноманіття.

Встановлено, що водяний гіацинт є найпоширенішим інвазійним чужорідним видом у всьому світі. Йому на п’яти наступають чорний щур і комаха, відома як "сонечко-арлекін".

Деяким видам можуть знадобитися роки, щоб стати проблемою після прибуття на нову територію. Професор Хелен Рой з Британського центру екології та гідрології, яка брала участь у великому дослідженні цієї проблеми, зазначає, що раннє виявлення та швидке реагування на "прибульців" є критично важливим для захисту екосистем.

"Звичайно, вимирання — це також природна річ, яку слід враховувати, але також дуже важливо думати про зникнення взаємодій, коли один вид витісняє інший або зменшує його чисельність до дуже низького рівня. Ми спричиняємо екологічні зміни, які, можливо, призведуть до дуже непередбачуваних результатів щодо функціонування цих екосистем і переваг, які ми отримуємо від них", – зазначила вона.

Глобальні екологічні проблеми

Як писав УНІАН, в тропічних лісах може початися глобальне вимиранне через проблеми із фотосинтезом у рослин. Вчені з’ясували, що надто висока температура перешкоджає процесам фотосинтезу в листях зелених рослин.

Також ми розповідали, що цього року через підвищення глобальної температури рівень морського льоду в районі Антарктиди скоротився до рекордно низького. Вчені попереджають, що швидкого рішення проблеми немає, а наслідки можуть бути критичними.

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