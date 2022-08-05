На думку дослідників, ця технологія може стати відправною точкою для вирощування органів з нуля.

Вчені виростили "синтетичні ембріони" з клітин мишей без використання сперми, яйцеклітин і матки.

Цей процес вперше в світі був описаний у випуску рецензованого журналу Cell.

На думку дослідників, ця технологія може стати відправною точкою для вирощування органів з нуля.

"Ембріон - найкраща машина для виготовлення органів і кращий 3D-біопринтер - ми намагалися наслідувати те, що він робить", - розповів генетик Джейкоб Ханна, який очолював дослідницьку групу.

Як повідомляється, Ханні та його групі раніше вдавалося вирощувати мишачі ембріони поза маткою, в скляних контейнерах. Однак ці ембріони були взяті у справжніх мишей та запліднені. В останньому ж дослідженні ембріони були вирощені зі стовбурових клітин.

Більшість синтетичних ембріонів Ханни загинули на ранніх етапах процесу. Але деяким вдалося вирости за 8,5 днів, приблизно половину терміну вагітності миші. На той момент вони були на 95% схожі на звичайні мишачі ембріони, у них виросли плацента, зачатки хребта і головного мозку, травний тракт, серце, що б'ється.

Однак це поки не "справжні" ембріони, говорять вчені, так як вони не змогли дорости до терміну, коли їх помістили в матку миші.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли спосіб перетворити мертвих павуків в "некроботів".

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