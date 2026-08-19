NASA показала кратер від падіння ракети SpaceX на поверхні Місяця (фото)

Вчені кажуть, що скидати космічне сміття на Місяць - легально.

Нові знімки NASA показали свіжий кратер на поверхні Місяця, який утворився після падіння частини ракети Falcon 9 компанії SpaceX на початку серпня. Про це пише CNN.

Йдеться про верхній ступінь ракети Falcon 9, запущеної 15 січня 2025 року. Вона вивела на траєкторію до Місяця два комерційні посадкові апарати. Після старту перший ступінь ракети, який використовувався для розгону, повернувся на Землю, тоді як верхній ступінь продовжив рух разом із корисним навантаженням.

Після завершення місії SpaceX навмисно залишила верхній ступінь у космосі. Однак згодом через особливості орбітальної динаміки він опинився на траєкторії зіткнення з Місяцем. Падіння сталося 5 серпня.

Відео дня

Космічні агентства та дослідники почали шукати можливість отримати зображення місця удару. Одним із перших його зафіксував телескоп Європейської південної обсерваторії, розташований на території Чилі. Незабаром власні знімки до і після зіткнення опублікував корейський місячний орбітальний апарат Danuri.

NASA повідомило, що спільно з Корейським аерокосмічним управлінням (KASA) використало попередні дані Danuri, щоб спрямувати камеру вузького кута на борту апарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) безпосередньо на район падіння. У результаті американське агентство отримало детальніші знімки, які оприлюднило у вівторок.

"Щоб отримати зображення удару, інженери нахилили космічний апарат так, щоб його камери щоразу спрямовувалися на кратер, коли LRO пролітав приблизно за 100 км над Місяцем зі швидкістю 1,6 км на секунду", – йдеться у повідомленні NASA.

За даними агентства, LRO облітає Місяць від полюса до полюса приблизно кожні дві години. Водночас дослідникам довелося чекати шість днів, доки орбіта апарата знову збіглася з місцем падіння. Навіть після цього отримані дані потребували додаткової обробки.

Точність під час зйомки мала критичне значення. NASA зазначило, що затримка лише на 10 секунд могла змістити кратер приблизно на 16 кілометрів за межі кадру.

Зрештою апарату вдалося зафіксувати свіжий кратер діаметром близько 18 метрів.

Попри те що падіння фрагмента ракети на Місяць початково не планувалося, дослідники NASA не вважають його небезпечним для місячної поверхні і тим паче для Землі.

"Це не те, що нас насправді турбує. Насправді це технічно прийнятний і безпечний спосіб утилізації апаратури на низькій місячній орбіті", – розповіла експертка NASA з дослідження Місяця Келсі Янг.

Водночас науковці планують використати наслідки зіткнення для подальшого вивчення Місяця. Янг наголосила, що спостереження за ударом допоможуть дослідникам краще зрозуміти його поверхню, а також підготуватися до захисту майбутніх астронавтів і космічної інфраструктури.

"Місяць постійно зазнає ударів: метеорів, астероїдів, комет", – зазначила науковиця.

Дослідження космосу

Як писав УНІАН, комета Галлея досягне перигелію 28 липня 2061 року, і для більшості сучасних людей це буде єдина можливість побачити її наживо. Період спостережень триватиме довше, адже наближення до Сонця спричинить активне виділення газу й пилу, утворення хвостів. Умови 2061 року будуть сприятливішими, ніж у 1986-му, коли комету було важко спостерігати.

Також ми розповідали, що космічний апарат "Вояджер-1", запущений у 1977 році, залишається найвіддаленішим від Землі апаратом, створеним людиною. І він продовжує передавати дані з міжзоряного простору. Зонд живиться від радіоізотопних генераторів і може залишатися на зв’язку приблизно до 2036 року, забезпечуючи унікальні вимірювання там, де ще не працював жоден інший космічний апарат.

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