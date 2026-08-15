Після багатьох років розчарувань шукачі скарбів натрапили на дуже цінну знахідку (фото)

Спочатку один із ентузіастів подумав, що ця експедиція може виявитися марною тратою часу.

Двоє шукачів скарбів, 48-річний Алан Деніелс і 34-річний Енді Краммонд, неподалік від Карлайла в Англії знайшли три золоті браслети бронзової доби, вартість яких обчислюється шестизначними сумами. Про це пише Fox News.

При цьому браслети - які також називають торками - перебувають у чудовому стані. Вони датуються приблизно 1100 роком до нашої ери і мають загальну вагу 517 грамів, а їхня вартість становить близько 400 000 доларів.

"Золото зовсім не тьмяніє, і їх витягли з землі саме такими, якими їх знайшли понад 3000 років тому", - сказав Деніелс.

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У свою чергу Краммонд пожартував, що ледь не отримав серцевий напад, коли виявив перший торк усього за кілька сантиметрів під щойно зораною землею. Він попередив Деніелса, який обшукав місцевість і незабаром знайшов другий. Пізніше Деніелс виявив третій торк неподалік від решти. Краммонд похвалився:

"Шукачі скарбів мріють про такі речі, і це досі здається їм сном. Раніше ми ніколи не знаходили нічого цінного і завжди поверталися додому розчарованими - аж дотепер. Я чекаю, коли хтось вилізе з усіх щілин і скаже, що це неправда. Це знахідка на все життя".

Деніелс заявив, що це вперше, коли він знайшов цінний предмет.

"Ми разом займаємося пошуками за допомогою металошукача вже кілька років. Раніше ми ніколи не знаходили нічого цінного і завжди поверталися додому розчарованими - аж дотепер", - сказав він.

Спочатку любитель подумав, що ця експедиція може виявитися марною тратою часу.

"Приблизно через дві години ми знайшли лише уламки алюмінієвих банок. Ми змінили місце пошуків... Я пішов в одному напрямку, а Енді - в іншому. Через деякий час краєм ока я побачив постать Енді, який ішов до мене [зі скарбом]", - додав Деніелс.

Зараз торки оцінюються Британським музеєм. Зрештою коронер визначить, чи відповідають торки критеріям скарбу згідно з британським законодавством.

Важливо, що якщо вони відповідають, музей або установа можуть викупити їх за ринковою ціною, а виручені кошти розділити між Краммондом, Деніелсом і землевласником. Якщо покупець не знайдеться, торки можуть бути повернуті тим, хто їх знайшов, для продажу на аукціоні.

Новини археології

У ході своєї "п’ятирічної подорожі" дослідники проаналізували хімічний склад понад 100 артефактів із сучасної Греції, зосередивши увагу на 91 залізному предметі, переважно кільцях, браслетах і ножах, що датуються бронзовою добою приблизно 3800-3000 років тому.

Використовуючи неруйнівний метод рентгенівської флуоресценції, дослідники виявили, що 13 із цих предметів містять нікель і, можливо, були викувані з заліза, видобутого з метеоритів.

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