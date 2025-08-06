Висунута приголомшлива теорія про те, звідки на плато Гіза взялися знамениті піраміди.

Зростає кількість свідчень, які ставлять під сумнів давно прийняту хронологію Великої піраміди і піднімають нові питання про те, хто міг її побудувати.

Британський письменник Грем Генкок заявив, що геологічні та астрономічні дані вказують на те, що споруда була зведена не фараоном Хуфу 4500 років тому, а зниклою цивілізацією ще 12 500 років тому, пише Daily Mail.

"Немає жодних сумнівів у тому, що частини Великої піраміди були добудовані і завершені стародавніми єгиптянами. Я не намагаюся їх спростувати, але я думаю, що вони успадкували дуже давню традицію і завершили монумент, який уже стояв у своїй основі на плато Гіза", - припустив Хенкок.

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Один із головних аргументів письменника полягає в характері ерозії Великого Сфінкса. Він стверджує, що тільки рясні опади протягом тисяч років могли спричинити настільки глибоке вивітрювання.

"4500 років тому на плато Гіза таких дощів не було, але вони, безумовно, були наприкінці останнього льодовикового періоду",- пояснив він.

Однак відомий єгиптолог доктор Захі Хавасс оскаржив ці твердження. Він повідомив, що виявив гробниці робітників, датовані XIII століттям до нашої ери, і відкинув теорію ерозії, пояснивши пошкодження Сфінкса тисячоліттями впливу вітру, а не дощу.

Плато Гіза з трьома пірамідами оповите таємницею через незрозумілі методи будівництва, точне астрономічне вирівнювання і досі незрозуміле призначення.

"Якщо хтось побудував цю піраміду 12 тис. років тому, хіба ви не залишите на місці розкопок жодних доказів?", - задався питанням Хавасс.

"Ми з моїм колегою Марком Ленером ведемо розкопки в Гізі останні 50 років. Усе, що ми виявили досі, належить до Четвертої династії", - сказав він.

Видання зазначило, що Велика піраміда в Гізі - найбільша єгипетська піраміда, збудована фараоном Хуфу, який правив за часів Четвертої династії Стародавнього царства. Це одна з трьох пірамід на плато Гіза; дві інші включають піраміду Хефрена та піраміду Менкаура, а також Великого Сфінкса. Усі вони оповиті таємницею через незрозумілі методи будівництва, точне астрономічне позиціювання та досі незрозуміле призначення.

"Добре відомо, що ні у Великій піраміді, ні в жодній зі 100 пірамід Єгипту не було виявлено поховань фараонів", - сказав Хенкок.

Письменник також відкинув загальноприйняту точку зору про те, що Велику піраміду побудували всього за 23 роки під час правління Хуфу, назвавши цю ідею "абсурдною". Натомість він припустив, що будівництво споруди могло зайняти сотні, навіть тисячі років.

Доповнюючи свою теорію, Хенкок вказав на масивні скельні фундаменти під трьома пірамідами в Гізі - природні утворення, які були вирівняні перед будівництвом.

Хоча більшість археологів вважають фундаменти природними, Хенкок вважає, що самі платформи набагато старші.

Він пов'язав ці споруди із загубленою епохою, відомою в єгипетських переказах як Зеп Тепі, або "Перший Час", посилаючись на астрономічне розташування платформ пірамід і Поясу Оріона, яким він був 12 500 років тому.

"4500 років тому зірки Поясу Оріона не збігалися", - зазначив він і додав, що "Великий Сфінкс дивився на сонце, яке сходить, на тлі Тельця. Але в 12 500 році до нашої ери він ідеально збігався з Левом".

Доктор Хавасс, однак, відкинув твердження Хенкока як необґрунтовані, наголосивши, що стародавні єгиптяни залишили після себе докладні записи про будівництво Великої піраміди.

"Папіруси Ваді-ель-Джарф - це щоденник наглядача на ім'я Мерер", - сказав він. "Він писав: "Я з Дельти. Я був найнятий Хуфу і обіймав посаду інспектора, і мені підпорядковувалося 40 робітників".

У папірусах також описується, як Мерер керував бригадами в кар'єрах Тури для видобутку тонкого білого вапняку, який потім перевозили на дерев'яних санях на вантажні судна. Ці судна швартувалися в гаванях, побудованих перед кожною пірамідою.

"У єгипетській історії немає прогалин, які могли б виправдати датування пірамід 12 000 або 20 000 років тому", - підкреслив Хавасс.

"Ця епоха, відома як епіпалеоліт, знаменувала собою найбільш ранні етапи розвитку цивілізації, занадто примітивні для пам'яток такого масштабу", - наголошує єгиптолог.

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Нещодавно в Єгипті археологи виявили стародавнє підземне місто, але є нюанс. Дослідники стверджують, що знайшли легендарні Зали Аменті у "величезному місті" під єгипетськими пірамідами Гізи.

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