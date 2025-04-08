На них, як вважалося, подорожував бог сонця Ра, здійснюючи свою щоденну подорож небом.

У 1954 році єгипетський археолог Камаль ель-Маллах зробив чудове відкриття, проводячи розкопки під південним боком Великої піраміди в Гізі.

Як пише IFLScience, всередині двох величезних висічених у скелі ям, ретельно запечатаних вапняковими блоками, лежала пара вражаючих кораблів, що нагадують міфічні "сонячні баржі". На них, як вважалося, подорожував бог сонця Ра, здійснюючи свою щоденну подорож небом.

Відомі як човни Хуфу, ці два судна були поховані на честь фараона, який побудував культову піраміду, хоча єгиптологи досі не впевнені в їхньому призначенні. Нині провідна теорія полягає в тому, що човни ніколи не призначалися для використання в цьому світі, але були поховані, щоб полегшити Хуфу його власну сонячну подорож, коли він перетворився на Ра після своєї смерті.

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Деякі вчені стверджують, що "сонячні кораблі" могли фактично плисти по Нілу тисячі років тому, або як похоронні баржі для Хуфу, або як частина флотилії, яку фараон використовував для паломництва, поки був живий.

"Усе, що ми знаємо напевно, це те, що величезні човни, кожен з яких мав довжину близько 43 метрів, були чудесами стародавнього морського суднобудування. Згідно з новим аналізом, човни були побудовані з імпортної ліванської кедрової деревини, яку обрали через її "чудові механічні властивості, підвищену міцність і гідрофобні характеристики", - йдеться в статті.

Цікаво, що коли ель-Маллах уперше виявив судна, вони були навмисно розібрані, а різні компоненти акуратно складені всередині підземних ям. Знадобилося понад півтора року, щоб витягти всі 1224 частини першого човна, який потім ретельно перебудували й виставили в Музеї сонячних човнів у Гізі, перш ніж його перевезли до Великого єгипетського музею 2021 року. Другий човен виявився складнішим для вилучення і залишався запечатаним у своїй первісній ямі до 2009 року.

Зазначається, що з обома сонячними човнами, тепер зібраними заново, дослідники отримали неймовірні нові знання про майстерність давньоєгипетських суднобудівників. Наприклад, човни Хуфу були побудовані без використання єдиного цвяха, оскільки величезні дерев'яні дошки корпусу були точно оброблені, щоб з'єднатися разом, як частини пазла, з великою мережею найтів, які використовуються для зшивання різних компонентів разом, зберігаючи при цьому водонепроникність.

"З огляду на те, що Хуфу правив з 2589 до 2566 року до н. е., витонченість, з якою були побудовані судна, стає ще більш вражаючою. Використовуючи тільки мідні і крем'яні інструменти, робітники, які будували баржі, змогли домогтися результатів, якими пишалися б навіть сучасні корабельники", - сказано в матеріалі.

Важливо, що зібрані заново сонячні кораблі, яким близько 4500 років, є найстарішими відомими неушкодженими суднами у світі, і хоча ніхто не планує їх випробовувати, вважається, що вони все ще могли б плавати сьогодні, якби їх спустили на воду. Однак, чи були вони коли-небудь призначені для плавання будь-якими водними шляхами Єгипту, все ще залишається тільки гадати.

Новини про гробниці єгипетських фараонів

У Єгипті в одному з некрополів археологи розкопали величезну гробницю невідомого фараона, вік якої - близько 3600 років. Гробницю виявили єгипетські та американські археологи в Абідосі - одному з найдавніших міст стародавнього Єгипту.

Похоронна камера має прикрашений вхід, кілька кімнат і високі склепіння з глиняної цегли. Важливо, ця гробниця значно перевершує за розмірами виявлену в Абідосі понад десять років тому гробницю, яку тоді вважали першим матеріальним доказом існування "зниклої" династії царів.

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