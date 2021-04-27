Космонавти, що знаходяться на станції, повернуться на Землю 1 травня.

Відстиковку корабля Crew Dragon компанії SpaceX від Міжнародної космічної станції (МКС) перенесли з 28 на 30 квітня.

Читайте такожКорабель Crew Dragon компанії SpaceX пристикувався до МКСЯк повідомляється на сайті NASA, космонавти, що знаходяться на станції, повернуться на Землю 1 травня. Перенесення відстиковки пов'язане з несприятливими погодними умовами в зоні приводнення біля узбережжя Флориди в середу.

"Місія NASA SpaceX Crew - 1 з космонавтами NASA Майклом Хопкінсом, Віктором Гловером і Шенноном Уокером, а також Соічі Ногуті з Японського агентства аерокосмічних досліджень тепер націлена на повернення на Землю в 11:36 в суботу, 1 травня, в Мексиканську затоку біля узбережжя Флориди. Космічний корабель Crew Dragon Resilience повинен відстикуватися від Міжнародної космічної станції о 17:55 у п'ятницю, 30 квітня, щоб відправитися додому»,— йдеться в повідомленні, передає kommersant.

Запуск Crew Dragon до МКС

23 квітня з мису Канаверал у Флориді стартувала ракета Falcon 9 з кораблем Crew Dragon. Корабель доставив на МКС космонавтів NASA Шейн Кімбро і Меган Макартур, космонавта Європейського космічного агентства Тома Песке і космонавта Японського агентства аерокосмічних досліджень Акіхіко Хосіде. 24 квітня Crew Dragon пристикувався до МКС. Тоді повідомлялося, що з прибуттям екіпажу на станції чотири дні перебуватимуть 11 осіб.

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Автор: Ірина Погоріла