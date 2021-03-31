SpaceX назвала склад першого цивільного екіпажу для польоту в космос (список)

Місія відбудеться не раніше 15 вересня 2021 року на борту космічного корабля Crew Dragon.

Компанія SpaceX представила всіх членів екіпажу першої цивільної місії в космос. Про це повідомляється на сайті місії Inspiration4. Місія відбудеться не раніше 15 вересня 2021 року на борту космічного корабля Crew Dragon, який буде запущений за допомогою ракети-носія Falcon 9. Читайте такожМаск збирається посадити свої ракети на Марс до 2030 року В рамках місії Inspiration4 в космос відправляться: 38-річний засновник і гендиректор Shift4 Payments Джаред Айзекман (командир місії). Він у рамках благодійної кампанії зі збору коштів для St. Jude Children's Research Hospital оплатить місця трьох інших астронавтів.

(командир місії). Він у рамках благодійної кампанії зі збору коштів для St. Jude Children's Research Hospital оплатить місця трьох інших астронавтів. 41-річний співробітник корпорації Lockheed Martin і ветеран ВПС США Крістофер Семброскі (спеціаліст місії, бортінженер). Він з дитинства цікавився космосом, працював консультантом космічного табору. Бувши студентом коледжу працював волонтером в ProSpace із просування космічних подорожей і приватного космосу. Також він служив у ВПС США, обслуговуючи флот міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman 111; ніс службу в Іраку і пішов у відставку в 2007 році. Отримав ступінь бакалавра аеронавтики в авіаційному університеті Ембрі-Ріддла.

(спеціаліст місії, бортінженер). Він з дитинства цікавився космосом, працював консультантом космічного табору. Бувши студентом коледжу працював волонтером в ProSpace із просування космічних подорожей і приватного космосу. Також він служив у ВПС США, обслуговуючи флот міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman 111; ніс службу в Іраку і пішов у відставку в 2007 році. Отримав ступінь бакалавра аеронавтики в авіаційному університеті Ембрі-Ріддла. 51-річна підприємець, педагог, Сіан Проктор (пілот міссії). Вона - фахівець з геології та комунікацій. Її батько працював у NASA, а сама вона пройшла на тренажерах чотири симуляції космічних місій. Вона цікавиться Марсом, написала книгу рецептів марсіанської їжі, була фіналістом програми NASA Astronaut 2009, має ліцензію пілота. 20 років вона викладала геолого-геофізичні науки в громадському коледжі Саут-Маунтін у Феніксі

(пілот міссії). Вона - фахівець з геології та комунікацій. Її батько працював у NASA, а сама вона пройшла на тренажерах чотири симуляції космічних місій. Вона цікавиться Марсом, написала книгу рецептів марсіанської їжі, була фіналістом програми NASA Astronaut 2009, має ліцензію пілота. 20 років вона викладала геолого-геофізичні науки в громадському коледжі Саут-Маунтін у Феніксі 29-річна асистент лікаря Хейлі Арсено (бортовий лікар). У дитинстві перенесла рак кісток. Зараз Арсено працює помічником лікаря в лікарні St. Jude Children's Research Hospital, що спеціалізується на дитячих онкологічних захворюваннях. © inspiration4.com © inspiration4.com © inspiration4.com © inspiration4.com Повідомляється, що всі члени екіпажу будуть проходити комерційну підготовку космонавтів SpaceX. Цивільна місія SpaceX: що відомо Американська компанія SpaceX Ілона Маска збирається до кінця 2021 року запустити ракету Falcon 9 в рамках першої комерційної місії польоту на орбіту. На борту будуть перебувати тільки цивільні особи.

Пуск планується провести в центрі космічних польотів імені Кеннеді в штаті Флорида. Ракета повинна вийти на навколоземну орбіту, після чого екіпаж пробуде там кілька днів.

Перша цивільна місія збирає кошти на підтримку лікарні St. Jude Children's Research Hospital і на цей час залучила $113 млн. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Олександр Топчій

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