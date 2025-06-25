Науковці були захоплені і рівнем збереження знахідки, і її характеристиками.

Під час розкопок на території давньоримського форту Магна на півночі Англії археологи виявили добре збережені зразки шкіряного взуття, один з яких вразив науковців. Про це пише Express.

Команда британських археологів знайшла засипану траншею, яка 2000 років тому слугувала оборонним ровом навколо форту. Римляни зробили цей рів вузьким, але дуже глибоким, що створювало для потенційних нападників багато незручностей. Через невелику ширину рову ворожі солдати могли не звернути уваги або неправильно оцінити глибину цієї ями, і вступивши в неї, втрачали в ній взуття. Продовжувати бій босяка було не дуже зручно.

Спочатку дослідники думали, що знайдуть в цій ямі кераміку, але були здивовані, виявивши три майже цілі 2000-річні сандалі. Проте найбільше археологів вразили розміри однієї з них – 32 см. Це велетенський розмір ноги, особливо на ті часи. Той, хто носив ці сандалі, ймовірно, мав зріст близько 190 см.

Відео дня

Та обставина, що взуття залишилося в рові і згодом було засипане, забезпечило йому чудове збереження протягом двох тисяч років. Тож архологи отримали змогу детально вивчити те, як саме робили взуття у ті часи.

"(Це) одразу викликало вражені захоплення як у волонтерів, так і у персоналу. Це дає нам справді гарне уявлення про те, як виготовляли римське взуття: для формування підошви використовувалися кілька шарів шкіри, які скріплювалися разом щипцями, швами та цвяхами. Вони також зміцнювали зовнішню поверхню для ходьби, що зустрічається на багатьох моделях взуття", – розповіла старший археолог проєкту Рейчел Фрейм.

Інші матеріали про Давній Рим

Як писав УНІАН, італійська річка Рубікон ще дві тисячі років тому стала синонімом рішення, після якого немає шляху назад. Цікаво, що сама річка є досить непримітною і вузенькою, і ніхто б не звернув на неї уваги сьогодні, якби не події 2000-річної давнини.

Також ми розповідали, як бізнесмени часів Цезаря і Помпея ухилялися від сплати податків.

Вас також можуть зацікавити новини: