Функція дозволить поскаржитися на повідомлення як в особистих, так і в групових чатах.

Месенджер WhatsApp розробляє нову функцію, яка дозволить скаржитися на окремі повідомлення всередині чатів, а не тільки на користувача в цілому.

Згадки про це знайшли в новій бета-версії програми. Ця функція заявлена як для iOS, так і для Android.

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Функція дозволить поскаржитися на повідомлення як в особистих, так і в групових чатах. Також поскаржитися можна буде на повідомлення в бізнес-акаунтах. Після відправки скарги в модерацію надійде ще п'ять попередніх повідомлень, щоб співробітники компанії могли краще зрозуміти контекст і прийняти рішення про блокування акаунта, передає kommersant.

Нові функції в WhatsApp

Раніше WhatsApp ввів зникаючі фото-і відеоповідомлення, а також почав розробляти функцію, завдяки якій користувачі зможуть приховувати час останнього заходу в месенджер від частини користувачів.

14 вересня стало відомо, що месенджер WhatsApp розробляє функцію перекладу голосових повідомлень у текстовий формат. Після того як повідомлення буде перекладено вперше, його текст збережеться в листуванні, так що не доведеться щоразу заново його відтворювати. Для роботи потрібно буде дозволити WhatsApp доступ до функції розпізнавання голосів на пристрої.

Автор: Ірина Погоріла