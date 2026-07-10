Легендарний зонд NASA прокинувся в космосі: що він побачив на краю Сонячної системи

Після 321 дня сплячки космічний апарат New Horizons знову вийшов на зв'язок і незабаром почне передавати наукові дані з околиць Сонячної системи.

Космічний апарат NASA New Horizons, який став першим зондом, що дослідив Плутон зблизька, успішно прокинувся після майже року перебування в режимі гібернації. Тепер вчені очікують на нові дані, які можуть допомогти краще зрозуміти будову зовнішніх рубежів Сонячної системи та процеси її формування, пише The Independent.

Космічний апарат, вартість місії якого становить 780,6 мільйона доларів, нині перебуває приблизно за 9,6 млрд кілометрів від Землі. Він продовжує досліджувати пояс Койпера – віддалену область Сонячної системи, де збереглися одні з найдавніших космічних об'єктів.

Під час тривалих перельотів New Horizons регулярно переходить у режим сплячки, щоб економити ресурси, водночас продовжуючи накопичувати інформацію. Останній період гібернації тривав 321 день і завершився 23 червня.

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У NASA повідомили, що пробудження відбулося успішно.

"Кожен звіт про стан протягом цього періоду гібернації був "зеленим", а це означало, що на борту New Horizons щотижня все було добре", – заявила менеджерка з операцій місії Еліс Боумен із Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса.

Найближчим часом фахівці отримають повну інформацію про технічний стан космічного апарата, після чого почнеться передача наукових даних із його приладів.

Зокрема, відновлять роботу детектор космічного пилу Venetia Burney Student Dust Counter, спектрометр енергетичних частинок Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation та прилад для вимірювання сонячного вітру.

Приблизно за три тижні також запрацює ультрафіолетовий спектрограф Alice, який досліджуватиме розподіл газоподібного водню у зовнішній геліосфері – області, що оточує Сонячну систему.

Паралельно інженери NASA завершують оновлення програмного забезпечення апарата, яке має спростити його подальше обслуговування. Випробування нової версії триватимуть до кінця року.

New Horizons був запущений у січні 2006 року й став найшвидшим космічним апаратом на момент старту. У липні 2015 року він здійснив історичний проліт повз Плутон, уперше передавши детальні знімки карликової планети.

У 2019 році апарат досяг об'єкта Аррокот у поясі Койпера, який став найвіддаленішим небесним тілом, коли-небудь дослідженим зблизька. Під час своєї місії New Horizons також пролетів повз Юпітер, зробив детальні фотографії його супутників і зібрав інформацію про зовнішню область атмосфери Сонця – геліосферу.

За прогнозами, космічний апарат продовжить працювати щонайменше до кінця цього десятиліття, допомагаючи науковцям досліджувати найвіддаленіші куточки Сонячної системи.

Інші новини космонавтики

Як повідомляв УНІАН, NASA шукає добровольців, готових провести рік, живучи та працюючи в умовах ізоляції. Таким чином вчені хочуть зрозуміти, що може статися з екіпажами майбутніх місій на Місяць або Марс.

Експеримент із симуляцією життя в ізоляції відбуватиметься у двох ізольованих житлових модулях. У NASA не уточнюють, чи зможуть учасники хоча б іноді підтримувати зв’язок із зовнішнім світом, але встановлюються фізичні та освітні вимоги, а також необхідність пройти відбір, який триватиме кілька днів. Відбір включає й психологічну оцінку.

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