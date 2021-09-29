Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін звинуватив YouTube у "подвійних стандартах" і заявив, що питання видалення з відеохостингу кремлівських пропагандистських телеканалів треба розглядати в ООН.
Про це Володін написав у Telegram.
Він назвав рішення платформи "недопустимою поведінкою" щодо росіян.
"Правильно, щоби комітет Держдуми з безпеки та комісія з розслідування фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи Росії вивчили ситуацію і поставили питання представникам YouTube", – написав росіянин.
Читайте такожРосіянка порівняла Путіна з Гітлером і поплатиласьЩобільше, Володін заявив про "порушення принципу демократії й права громадян практично зі всього світу".
Росіянин обурений, що ПАРЄ не розглядає це "питання дискримінації".
Що передувало
Напередодні YouTube видалив два канали німецької редакції RT без можливості відновлення через порушення принципів спільноти.
Тоді в МЗС РФ заявили, що проекти "зазнали акту безпрецедентної інформаційної агресії" з боку YouTube.
Як писав УНІАН, Росія заблокувала проведення у Польщі наради ОБСЄ з питань людського виміру у регіоні Європа-Євразія.
Крім того, у Кремлі проігнорували рішення Європейського суду з прав людини щодо виплати моральної компенсації вдові екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, якого, за рішенням цього ж суду, отруїли за вказівкою російського керівництва.
Речник Путіна, коментуючи присуд ЄСПЛ, назвав суд "некомпетентним".