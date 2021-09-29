Володін назвав рішення платформи "недопустимою поведінкою" щодо росіян.

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін звинуватив YouTube у "подвійних стандартах" і заявив, що питання видалення з відеохостингу кремлівських пропагандистських телеканалів треба розглядати в ООН.

Про це Володін написав у Telegram.

Він назвав рішення платформи "недопустимою поведінкою" щодо росіян.

"Правильно, щоби комітет Держдуми з безпеки та комісія з розслідування фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи Росії вивчили ситуацію і поставили питання представникам YouTube", – написав росіянин.

Читайте такожРосіянка порівняла Путіна з Гітлером і поплатиласьЩобільше, Володін заявив про "порушення принципу демократії й права громадян практично зі всього світу".

Росіянин обурений, що ПАРЄ не розглядає це "питання дискримінації".

Що передувало

Напередодні ​​YouTube видалив два канали німецької редакції RT без можливості відновлення через порушення принципів спільноти.

Тоді в МЗС РФ заявили, що проекти "зазнали акту безпрецедентної інформаційної агресії" з боку YouTube.

Як писав УНІАН, Росія заблокувала проведення у Польщі наради ОБСЄ з питань людського виміру у регіоні Європа-Євразія.

Крім того, у Кремлі проігнорували рішення Європейського суду з прав людини щодо виплати моральної компенсації вдові екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, якого, за рішенням цього ж суду, отруїли за вказівкою російського керівництва.

Речник Путіна, коментуючи присуд ЄСПЛ, назвав суд "некомпетентним".

Автор: Яна Ставська