Таке відкриття може допомогти зрозуміти, як формуються інші протомікроконтиненти по всьому світу.

Дослідники знайшли загублений континент глибоко в південному рукаві Північного Льодовитого океану, який утворився 60 мільйонів років тому. Вчені з британського Університету Дербі випадково виявили 250-мильну ділянку суші під протокою Девіса, між Канадою та Гренландією під час вивчення тектонічних рухів плит у цій місцевості, пише dailymail.

"Новознайдений протомікроконтинент протоки Девіса - тектонічний блок, який відокремився від континенту, - був створений в результаті тривалого періоду розколів і поширення морського дна між Гренландією і Північною Америкою", - пояснили дослідники.

Команда вчених висловила припущення, що протомікроконтинент відокремився від Гренландії після того, як близько 118 мільйонів років тому тектонічний розлом між цією країною та Канадою розділив її надвоє.

Відео дня

"Рифтинг і утворення мікроконтинентів є абсолютно постійними явищами - з кожним землетрусом ми, можливо, працюємо над наступним відокремленням мікроконтинентів. Мета нашої роботи - зрозуміти їх формування досить добре, щоб передбачити цю майбутню еволюцію", - підкреслив доктор Джордан Фетхен.

Також вчені виявили новий мікроконтинент за допомогою комбінації даних про товщину кори з гравітаційних карт, даних сейсмічного відбиття та тектонічного моделювання плит. Гравітаційні карти містять інформацію про щільність гірських порід, глибину залягання і розподіл порід-джерел аномалій.

Науковці зосередилися на тому, як сформувалася аномалія земної кори, створивши реконструкцію тектонічних рухів, що тривали приблизно 30 мільйонів років.

"Методи картографування дозволили відстежити, як змінювалися рухи морського дна протягом мільйонів років, і виявити ізольовану ділянку відносно товстої континентальної кори, яка була відокремлена від Гренландії під час нещодавно визнаної фази розширення [зі сходу на захід] вздовж Західної Гренландії", - йдеться в дослідженні.

Вчені зазначають, що протока Девіса є однією з найбільших концентрацій відомих розломних структур з чітко вираженими змінами в русі плит, що можуть допомогти зрозуміти, як формуються мікроконтиненти.

Дослідники висловили сподівання, що їхнє відкриття допоможе зрозуміти, як формуються інші протомікроконтиненти по всьому світу, серед яких і мікроконтинент Ян-Майєн на північному сході Ісландії та пагорб Гульден-Драак поблизу узбережжя Західної Австралії.

"Рифтинг і утворення мікроконтинентів є абсолютно постійними явищами - з кожним землетрусом ми, можливо, працюємо над наступним відокремленням мікроконтиненту", - зауважив Фетхен в інтерв'ю Phys.org.

Інші наукові дослідження

Раніше в Антарктиці було зафіксовано аномальне підвищення температури в розпал зими. Зазначається, що 16 липня на українській полярній станції "Академік Вернадський" було виявлено значне підвищення максимальної добової температури, яка зросла на понад 8 градусів: з –4,2°С до +4,5°С.

Також УНІАН розповідав про те, що дослідники відкрили новий вид динозаврів, які жили під землею. Як виявилось, ці тварини проводили частину свого часу в підземних норах.

Вас також можуть зацікавити новини: