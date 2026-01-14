Залишки вовчого обіду, що збереглися понад 14 тисяч років, пролили світло на історію стародавнього носорога

Частиною останньої трапези вовка був шматок шерстистого носорога, великої травоїдної тварини, що вимерла близько 14 000 років тому.

Дослідники пролили світло на останні століття життя шерстистого носорога, вивчивши шматок м'яса зі шлунка стародавнього вовка, муміфікованого в сибірській вічній мерзлоті. Про це пише The Guardian.

Прекрасно збережені останки двомісячної самки вовка були виявлені в 2011 році недалеко від села Тумат на північному сході Сибіру. Вважається, що тварина загинула 14 400 років тому, коли зсув обрушив її лігво, заблокувавши вовченя та інших тварин всередині.

Відзначається, що холодні умови зберегли вовчицю протягом тисячоліть, і при дослідженні останків вчені виявили, що вміст її шлунка також залишився неушкодженим. Частиною останньої трапези вовка був шматок шерстистого носорога, великої травоїдної тварини, що вимерла близько 14 000 років тому.

За словами доктора Каміло Чакон-Дуке, який до недавнього часу був науковим співробітником Центру палеогенетики, це відкриття стало рідкісною можливістю. Якби їм вдалося отримати генетичний склад носорога з частково перетравленого м'яса, це могло б показати, в якому стані знаходиться цей вид на межі вимирання.

Він зазначив, що хоча добре збережених зразків, що відносяться до періоду вимирання багатьох видів, вкрай мало, відновлення геномів тварин, що жили безпосередньо перед вимиранням, є "складним завданням". Але в принципі генетичний код може дати цінні підказки про події, що призвели до вимирання цих тварин.

У статті, опублікованій в журналі Genome Biology and Evolution, дослідники описують, як вони розшифрували геном шерстистого носорога зі злиплого шматка м'яса. Це перший випадок, коли подібне досягнення було зроблено для тварини льодовикового періоду, знайденої в шлунку іншої тварини. Чакон-Дуке сказав:

"Наскільки нам відомо, це наймолодший шерстистий носоріг, геном якого ми маємо".

Несподіванка для вчених

Цікаво, що вчені очікували побачити ознаки "геномної ерозії", коли вид, що перебуває в занепаді, втрачає генетичне різноманіття, часто через скорочення чисельності популяції, інбридингу та впливу навколишнього середовища. Це, в поєднанні з накопиченням шкідливих мутацій, робить види більш вразливими до вимирання. Але дослідники побачили не це.

Після порівняння ДНК шерстистого носорога з геномами двох більш древніх екземплярів, датованих 18 000 і 49 000 років тому, дослідники дійшли висновку, що популяція залишалася досить великою і стабільною, перш ніж досить швидко вимерла.

"Що б не вбило цей вид, це сталося відносно швидко, ймовірно, сталося за 300-400 років до зникнення шерстистого носорога", - додав Чакон-Дуке.

Лав Дален, професор еволюційної геноміки в Центрі палеогенетики, сказав, що у шерстистих носорогів існувала життєздатна популяція протягом 15 000 років після появи перших людей в регіоні. Він припускає, що їх знищило потепління клімату, а не полювання. Головною причиною стало різке потепління в останній льодовиковий період, відомий як міжльодовиковий період Беллінг-Аллеред, який змінив ландшафт між 14 700 і 12 900 роками тому.

Відзначається, що те, як вовченя стало їжею для шерстистого носорога, неясно, але воно могло підхопити тушу після того, як її вбила зграя, або отримати ласощі від члена зграї, який відригнув цей шматочок.

