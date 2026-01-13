Ця знахідка датується 1400-сотими роками, що спонукає переосмислити масштаби середньовічної торгівлі по всій північній Європі.

Археологи виявили найбільший суперкорабель вікінгів, він має розміри 28 м, ширину 9 м і висоту 6 м, що приблизно дорівнює довжині двох шкільних автобусів і майже ширини одного, првідомляє The Independent.

Корабель, названий Svaelget 2 на честь каналу біля Копенгагена у Данії, де його знайшли, був побудований близько 1410 року нашої ери і міг перевозити близько 300 тонн, що робить його найбільшим у своєму класі, повідомили дослідники.

"Ця знахідка - це подія для морської археології, і вона дає нам унікальну можливість зрозуміти як конструкцію, так і побут на борту найбільших торгових кораблів Середньовіччя", - сказав керівник розкопок Отто Ульдум, морський археолог із Музею кораблів вікінгів.

Археологи знайшли докази того, що корабель був виготовлений із деревини з двох європейських регіонів - Померанії на території сучасної Польщі та Нідерландів.

Візерунки деревних кілець на дереві свідчать, що дошки були зроблені з померанського дуба, а каркас корабля - з Нідерландів, повідомили науковці.

Корабель надзвичайно добре зберігся, пребуваючи на глибині близько 13 м.

"Це надзвичайна вдача - так багато частин такелажу вціліло. Ми ніколи раніше такого не бачили, і це дає нам реальну можливість сказати щось зовсім нове про те, як судна були оснащені для плавання", - сказав Улдум.

Однією з характерних рис знахідки, за словами археологів, є вцілілі "високі замки" - великі, дерев'яні підняті платформи на середньовічних торгових суднах, які забезпечували високі бойові позиції та укриття для екіпажу. Ульдум пояснив:

"У нас є багато малюнків цих замків, але їх ніколи не знаходили, бо зазвичай збереглося лише дно корабля. Цього разу у нас є археологічні докази. Тепер у нас у 20 разів більше матеріалу для роботи. Такі судна не можна зазвати комфортними у сучасному розумінні, але це великий крок уперед у порівнянні з кораблями епохи вікінгів, які мали відкриті палуби".

Дослідники також знайшли предмити побуту, зокрема розписаний дерев'яний посуд, взуття, гребінці та вервиці, а також бронзові горщики для приготування їжі та керамічні миски.

"Моряк мав гребінець і вервицю, щоб молитися. У нас є залишки каструль, у яких готували їжу, і мисок. Ці особисті речі показують, що екіпаж приніс із собою на борт повсякденні речі. Вікінги перенесли свій побут з суші на море", - сказав Улдум.

Хоча жодних слідів вантажу, який перевозило судно, не було знайдено, дослідники заявили, що впевнені, що це був торговий корабель.

"Немає жодних доказів, що це військовтий корабель Знахідка також дає уявлення про природу середньовічного суспільства. Для створення такого судна потрібне було суспільство, здатне фінансувати, будувати та оснащувати ці величезні кораблі, що задовольняли би тогочасні потреби в експорті та імпорті на великі відстані", - заявив вчений.

Особливості знайдених решток

Як повідомлялося, вчені, дослідивши рештки тіл у захороненнях епохи вікінгів, прийшли до висновку, що ті страждали серйозними захворюваннями включно із захворюваннями порожнини рота, обличчя, суглобів та інфекційними захворюваннями.

У дослідженні Гетеборзького університету аналізували цілі черепи з використанням передових рентгенівських методів.

Дослідники використовували комп'ютерну томографію, щоб зазирнути всередину черепів XII століття з Варнема, Швеція, місця, відомого своїми великими і добре збереженими останками скелета. Вивчені черепи належали дев'яти чоловікам і шести жінкам вікінгів, усі з яких були дорослими у віці від 20 до 60 років на момент смерті.

КТ дозволила дослідникам точно вивчити пошкодження скелета в черепах вікінгів і створити тривимірні зображення, які надали пошарову інформацію про аномалії кісток. Ці тривимірні зображення вказали на низку захворювань, які були приховані протягом століть.

Вона виявила патологічні розростання кісток, ознаки хронічних інфекцій навколоносових пазух і вух, виснажливий остеоартрит і серйозні проблеми із зубами.

Це були не поодинокі випадки - кожен досліджений череп розповідав історію болю і страждань.

Новини археології

Археологи, які працюють на одній з найбільших археологічних розкопок у Великій Британії, виявили "князівське" поховання коня, похованого разом із двома людьми.

Археолог Лен Міддлтон заявив, що поховання виконано в "тій же елітарній традиції, що і в Саттон-Ху, Снейпе і Пріттлуелле", додавши, що воно має національне значення.

Відзначається, що через кислий ґрунт від останків залишилися лише піщані скелети - зловісні тіні ретельно виявлених кісток і обрисів тіл.

