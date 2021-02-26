Президент України обговорив з профільними міністрами цифровізацію економіки, а також стратегію розвитку культури та спорту на найближчі роки.

Президент України Володимир Зеленський заявляє про необхідність забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якому куточку країни.

Про це глава держави наголосив на зустрічі з профільними міністрами, на якій обговорив цифровізацію економіки, а також стратегію розвитку культури та спорту на найближчі роки, повідомляє прес-служба президента

Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про цілі, яких його відомство має намір досягти. Зокрема, у планах – переведення 100% державних послуг в онлайн.

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Також, підкреслив він, до швидкісного інтернету повинні мати доступ близько 95% українців, а частка ІТ-індустрії в економіці має становити не менш як 10% ВВП. Крім того, державні об’єкти критичної інформаційної інфраструктури повинні бути забезпечені кіберзахистом.

За словами міністра, на сьогодні вже близько 500 тис. українців пройшли курси цифрової освіти. До швидкісного інтернету мають підключення 2,5 млн осіб. Цього року якісним інтернетом буде забезпечено близько 6,5 тис. соціальних об’єктів, зокрема лікарні та школи. Також буде забезпечений швидкісний інтернет уздовж основних автотрас.

«Наша мета – щоб Україна ввійшла у топ-20 цифрових країн світу. Для цього маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якому куточку нашої країни. Наші громадяни та бізнес дуже охоче сприймають цифровізацію та відкриті до інновацій, а наші ІТ-фахівці цінуються в усьому світі. Тож маємо все необхідне, щоб стати найбільшим у світі хабом для високотехнологічного виробництва та стартапів», – наголосив президент України.

Зі свого боку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що заплановано реалізацію низки культурних проектів. За його словами, за допомогою держави формується екосистема українського кіновиробництва і продовжується підтримка бібліотек.

Президент Зеленський зазначив, що культура має стати основою для об’єднання українського суспільства як спільноти вільних, відповідальних, креативних та щасливих людей.

«А для цього необхідно зміцнювати нашу національну ідентичність, залучати громадян до культурних процесів – до мистецьких подій та акцій, а також допомагати формуванню креативного та творчого класу, розвитку креативних індустрій», – наголосив глава держави.

Також під час обговорення питань у сфері молоді та спорту Зеленський наголосив на важливості популяризації здорового способу життя та доступності занять спортом для виховання спортивних і патріотичних громадян.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт зазначив, що для досягнення цієї мети вживаються заходи щодо створення доступної спортивної інфраструктури, починаючи від спортивних майданчиків для громадян і закінчуючи великими спорткомплексами, де можуть готуватися майбутні чемпіони.

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Автор: Тамара Отовська