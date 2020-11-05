Відкрито кримінальне провадження за фактом оприлюднення в Інтернеті персональних даних 500 учасників бойових дій на сході країни.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу омбудсмана України.
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«За результатами вжиття уповноваженим Верховної Ради України з прав людини заходів реагування припинено оприлюднення у вільному доступі в мережі Інтернет персональних даних (дати народження, адреси місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків, реквізитів паспорта, номеру телефону) близько 500 учасників бойових дій (з-поміж осіб, які залучалися до проведення невідкладних заходів щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України) у вигляді переліку заяв про надання їм земельних ділянок у м. Дубно», - йдеться у повідомленні.
За даним фактом оприлюднення персональних даних в мережі Інтернет Дубенським відділом поліції ГУНП в Рівненській області відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 182 Кримінального кодексу України «Порушення недоторканості приватного життя» для перевірки щодо законності зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу.
В Україні уже не вперше зливають персональні дані громадян у мережу. У травні 2020 року запрацював бот, який використовував великі обсяги персональних даних мільйонів українців. Скандал пов’язали з роботою застосунку «Дія». А в серпні в Telegram невідомі виклали список з особистими даними 6 907 українських військовослужбовців.
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