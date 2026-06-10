На дні Тихого океану лежать породи, що містять кобальт і марганець, але є велика проблема

Цей регіон називається зоною Кларіон-Кліппертон. Він являє собою приблизно 6 млн квадратних кілометрів абіссальної рівнини, що простягається між Мексикою та Гаваями – приблизно за шириною континентальної частини США, із середньою глибиною близько 5000 метрів.
Морське дно в цьому регіоні місцями густо вкрите поліметалевими конкреціями: темними округлими каменями, багатими на мінерали, розміром приблизно з яблуко або невелику картоплину. Вони лежать на поверхні осадових порід, немов розкидані яйця на величезній мулистій рівнині. Найближче світло з поверхні не доходило до них щонайменше 4 млрд років, пише Space Daily.
Конкреції формувалися мільйони років. Кожна з них починалася як фрагмент мушлі, кістки або затверділого осаду на абісальному дні. Навколо цього ядра розчинені метали в навколишній морській воді та порових водах шар за шаром повільно осідали та кристалізувалися.
Швидкість зростання становить приблизно кілька міліметрів за мільйон років. Конкреції, які зараз лежать на дні Тихого океану, в деяких випадках старші, ніж вид людей, які дивляться на них. Деякі з них старші за вид приматів, від яких походять люди.
Кожна конкреція, за найнадійнішими сучасними оцінками датування, має вік щонайменше від 2 до 10 млн років.
Чим насправді є ці камені
Вміст мінералів змінюється залежно від регіону, але конкреції в зоні Кларіон-Кліппертон особливо багаті на чотири метали, від яких залежить глобальний енергетичний перехід.
Кожна конкреція за вагою складається приблизно на 25–30% з марганцю, на 1–2% з нікелю, на 1–2% з міді та на 0,2–0,3% з кобальту. Точні пропорції змінюються, але ці чотири метали домінують у кожному зразку, проаналізованому з моменту перших систематичних досліджень у 1970-х роках.
Геологічна служба США у своїй останній опублікованій оцінці підрахувала, що загальний обсяг металу, що міститься лише в полі конкрецій зони Кларіон-Кліппертон, перевищує запаси кобальту та марганцю у всіх відомих наземних резервах на Землі, разом узятих.
Ці метали важливі, тому що кожна батарея в кожному електромобілі, що виробляється в даний час, використовує один або кілька з них. Кобальт необхідний для сучасної хімії літій-іонних акумуляторів.
Нікель міститься в катоді найбільш енергоємних сучасних акумуляторних елементів. Марганець використовується як в акумуляторах, так і в сталевих сплавах. Мідь є основним провідником майже для всієї електричної інфраструктури.
Вітрові турбіни, сонячні інвертори, лінії електропередачі, системи зберігання акумуляторів та електромобілі, від яких залежить глобальний енергетичний перехід, потребують цих чотирьох металів у значних кількостях.
Існуючі зараз наземні ланцюжки поставок цих металів зосереджені в невеликій кількості країн. Близько 70% світового кобальту надходить із Демократичної Республіки Конго, де ситуація з правами людини у секторі кустарного видобутку є однією з найбільш задокументованих промислових проблем XXI століття.
Приблизно 60% світового нікелю надходить з Індонезії, де вирубка тропічних лісів заради видобутку нікелю різко прискорилася з 2020 року. Приблизно 90% потужностей з переробки кобальту та нікелю знаходиться в Китаї.
Конкреції зони Кларіон-Кліппертон є альтернативним джерелом поставок, яке, за розрахунками компаній, що пропонують їх видобуток, розбавить цю географічну концентрацію та знизить витрати ланцюга поставок, пов’язані з порушенням прав людини.
Підступ у тому, що це альтернативне джерело знаходиться всередині екосистеми, яку наука ледь почала розуміти.
Що там живе
Аналіз 2023 року, опублікований Музеєм природної історії в Лондоні та заснований на найкомплекснішому біологічному дослідженні регіону, проведеному на сьогоднішній день, виявив близько 5578 видів тварин, зафіксованих у зразках, зібраних у зоні Кларіон-Кліппертон.
З цих 5578 видів лише 436 були офіційно названі та описані наукою. Решта 5142 види були абсолютно новими для таксономії, і автори дослідження підрахували, що ця цифра становить лише невелику частину загального біорізноманіття, яке насправді там існує.
Цифра в 90% неописаних видів – це консервативне трактування даних. Рецензований аналіз у журналі Scientific Reports за травень 2025 року повідомив про виявлення двох абсолютно нових видів морських зірок, витягнутих з одного шматка затонулої деревини, знайденого в цій зоні, причому обидва види належать до групи організмів, яку вивчали десятиліттями, але так і не каталогізували належним чином.
Другий аналіз, опублікований у журналі ZooKeys у березні 2026 року, виявив 24 нових види глибоководних ракоподібних у цій зоні, включаючи абсолютно нове надродина під назвою Mirabestiidae – рівень таксономічної новизни, який вкрай рідко зустрічається в сучасній біології.
Виявлення нового надродини означає, що ціла гілка еволюційного дерева, відмінна від усього раніше відомого життя, була задокументована вперше.
Серед тих, хто там живе, є глибоководні губки, які ростуть на поверхні самих конкрецій і не можуть вижити без них. Примарні білі морські анемони, що дрейфують у придонних океанічних течіях. Напівпрозорі морські огірки, які можуть бути найчисленнішою макрофауною на абісальних глибинах.
Черв'яки, офіури, амфіподи, ізоподи та величезна кількість мікроорганізмів, які, як зараз припускають вчені, відіграють важливу роль у вуглецевому циклі глибокого океану. Багато з цих видів еволюціонували протягом геологічних епох у специфічних фізичних умовах абісальної рівнини, включаючи присутність самих конкрецій, які забезпечують єдиний твердий субстрат у решті м'якого осадового середовища.
Іншими словами, конкреції – це не тільки ресурс, який хоче видобути гірничодобувна промисловість. Вони також є фізичним фундаментом, від якого залежить значна частина екосистеми.
Що показали попередні експерименти з порушенням середовища
У 1989 році німецька дослідницька група провела контрольований експеримент з порушення середовища під назвою DISCOL у Перуанській улоговині, приблизно за 1000 кілометрів на південь від зони Кларіон-Кліппертон.
У ході експерименту плужна борона шириною 8 метрів протаскувалася 78 разів через ділянку абіссального морського дна площею 11 квадратних кілометрів на глибині приблизно 4150 метрів.
Експеримент був розроблений для того, щоб змоделювати в невеликому масштабі той тип фізичного порушення середовища, який спричинить комерційний видобуток конкрецій. У наступні десятиліття цю ділянку періодично відвідували знову.
Найсвіжіше комплексне дослідження ділянки DISCOL, опубліковане Деніелом Джонсом та його колегами в журналі Scientific Reports у 2019 році, показало, що через 26 років після експериментального порушення мегафауна постраждалого району так і не відновилася.
Тварини-фільтратори, які залежать від поверхні оригінальних конкрецій, щоб закріпитися, залишалися в значно меншій кількості на проораних доріжках.
Рухливі падальники частково повернулися. Самі сліди плуга залишалися видимими на морському дні, практично не змінившись за 26 років природного перерозподілу осадів.
Супутнє дослідження, опубліковане в журналі Science Advances у 2020 році, вивчило мікробні спільноти на тій самій ділянці DISCOL і виявило, що навіть через 26 років популяції мікробів усередині слідів плуга відновилися лише частково, і що повне відновлення, за прогнозованою траєкторією команди, може зайняти близько 50 років з моменту початкового порушення середовища.
Ділянка DISCOL на сьогоднішній день є найкомплекснішим довгостроковим спостереженням за тим, як глибоководна абісальна екосистема реагує на фізичне порушення середовища. Перші результати показують, що терміни відновлення абісальної екосистеми вимірюються не роками, а десятиліттями.
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