Страждають люди та черепахи: новий ризик для коралових рифів Гаваїв виявили вчені

Щодня близько 208 мільйонів літрів стічних вод потрапляють у підземні води поблизу узбережжя Гаваїв, створюючи серйозну загрозу для коралових рифів. Про це йдеться у статті газети Іndependent.
Екосистема коралових рифів, яких там понад 1660 квадратних кілометрів, є життєво важливою для морської фауни. Корали підтримують життя більш ніж 7 тисяч видів морських рослин і тварин, включно із зеленими морськими черепахами та тропічними рибами.
Дослідження, яке провели вчені з університету Арізони, показало, що забруднення торкнулося майже половини із перевірених 50 ділянок уздовж узбережжя, яке протягнулося на майже 200 кілометрів. У 23% випадків рівень бактеріального забруднення перевищував безпечні межі для людей. Адже стічні води несуть із собою бактерії та віруси. А речовини, якими можуть харчуватися водорості, сприяють розростанню водоростей, а це загрожує коралам.
Щоб виявити масштаби проблеми, вчені використали поєднання високотехнологічних методів: сенсори й спеціальні камери, встановлені на гелікоптері. Бралися також польові проби та розроблялися статистичні моделі. Це дозволило точно визначити ділянки з підвищеним рівнем забруднення та простежити, як стічні води проникають у море.
Найбільш вразливим виявився регіон Південна Кона на Великому острові, де активна забудова та вулканічний ґрунт дозволяють стокам швидко поширюватися підземними системами. Це особливо небезпечно для затоки Кеалакекуа, яка є середовищем існування морських черепах і рідкісних риб.
Науковці підкреслюють, що проблема зумовлена великою кількістю застарілих вигрібних ям, несправними системами очищення та урбанізацією узбережжя. Вони закликають до впровадження нових систем очищення стоків, екологічної інфраструктури та програм з відновлення рифів.
Знебарвлення коралів
Як писав УНІАН, коралам на знаменитому Великому Бар’єрному рифі загрожує знебарвлення. Це небезпечне явище, причина якого, як вважають вчені, у підвищенні температури води в океані. Вчені детально дослідили ділянку рифу поблизу острова Лізард. Виявилося, що після знебарвлення помирають до 99 відсотки коралів. Це означає, тепловий стрес приводить до катастрофічних наслідків для екосистем.