Врятоване кошеня тепер шукає сім'ю.

У харківському метро врятували кошеня. Для цього довелося провести цілу спецоперацію тривалістю 15 годин.

Про це розповіли в організації "Порятунок тварин Харків".

Кошеня на рейках на станції "Армійська" помітили ще рано вранці 14 грудня. Співробітників метрополітену просили вимкнути напругу, щоб дістати кошеня, але ті відмовлялися.

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Поліція також не їхала на виклик, посилаючись на те, що розбиратися з ситуацією повинні поліцейські, що працюють в метро.

Переговори тривали близько 15 годин. Волонтерам вдалося домогтися того, щоб поліція прийняла заяву про жорстоке поводження з тваринами, і тоді почалася рятувальна операція. На щастя, за цей час кошеня не постраждало.

Виманити тварину допомогла нехитра приманка.

"Домоглися того, щоб написати заяву про жорстоке поводження з тваринами. Один з поліцейських метрополітену запропонував спробувати сачок з'єднати зі шваброю. Працівники метрополітену принесли швабру, в сачок ми насипали вологий корм, і приманка спрацювала", - розповіли волонтери.

Врятоване кошеня отримало ім'я Тіна. Кішці близько 3-4 місяців. Зараз вона знаходиться на перетримці, волонтери шукають їй сім'ю.

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Автор: Анастасія Печенюк