Ситуація у Донецькому аеропорту напружена, бойовики здійснюють передислокацію

Ситуація в Донецькому аеропорту на сьогодні напружена, але потужних атак з боку терористів поки немає, повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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«Зараз ситуація в Донецькому аеропорту напружена, є інформація про передислокацію підрозділів терористів у місті. Але потужних атак на аеропорт поки немає», - сказав він.