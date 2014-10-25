Ситуація у Донецькому аеропорту напружена, бойовики здійснюють передислокацію
14:37, 25 жовтня 2014Суспільство
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Потужних атак на Донецький аеропорт не зафіксовано.
REUTERS
Ситуація в Донецькому аеропорту на сьогодні напружена, але потужних атак з боку терористів поки немає, повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
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«Зараз ситуація в Донецькому аеропорту напружена, є інформація про передислокацію підрозділів терористів у місті. Але потужних атак на аеропорт поки немає», - сказав він.
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