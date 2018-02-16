Лоліта не приїхала на свої концерти в окупований Крим і відповість у суді

Організатори гастрольного туру Лоліти подали одразу два позови в російський суд. Співачка заявила, що її підвели і не виконали всі необхідні умови.

На російську естрадну співачку Лоліту Мілявську подали в суд організатори її концертів, що відбулися в окупованому Криму, які були заплановані на серпень 2017 року.

Як передає InfoResist, співачка не з'явилася на півострів, заявивши журналістам, що організатори концертів підвели її і не виконали всі необхідні умови. У свою чергу, організатори назвали слова артистки брехнею і вказали на мільйонну суму збитків.

Читайте також"Марафон треш-нарядів": Лоліта передала "естафету" Ріанні, костюм якої справив фурор в соцмережах (фото)Згідно з джерелом, організатори гастрольного туру Мілявської подали одразу два позови в Таганський суд, один про захист честі і гідності, другий - про відшкодування збитків. Судові засідання заплановано на квітень 2018 року.

Сторона звинувачення запевняє, що організатори понесли витрати на суму понад 6 млн рублів, щоб гідно зустріти гостю на півострові, проте Лоліта не з'явилася. Більш того, звинуватила їх у невиконанні обов'язків.

Особливу увагу позивачі звернули на те, що артистка нібито оббрехала їх на особистій сторінці в Instagram, де за її життям стежать понад мільйон фанів.

Представник співачки розповів журналістам, що Лоліта дізналася про позови вперше, до того ж їй зовсім не знайома прізвище позивача.

Як повідомляв УНІАН, раніше закарпатський коньяк надихнув Лоліту на спробу прорватися в Україну.