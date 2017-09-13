Закарпатський коньяк надихнув співачку Лоліту на спробу прорватися в Україну (відео)

Заборонена в Україні співачка Лоліта Мілявська знайшла "спосіб" побувати в рідній країні.

Скандальна співачка опублікувала у себе в соцмережі рекламу чорної ікри "Кремлівської", до якої їй принесли коньяк "Закарпатський". За словами Лоліти, коньяк допоможе їй знову опинитися в Україні.

Вона також повідомила, що не збирається ділитися з коньяком колегами. "На всіх не вистачить", - підкреслила вона.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, російську співачку Лоліту 23 квітня не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Через відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.

Співачка Лоліта, яка народилася в Західній Україні і довгий час жила в Києві, підтримує анексію Росією українського Криму і вважає президента РФ Володимира Путіна "генієм міжнародної політики". Донька Лоліти живе в Києві з бабусею.