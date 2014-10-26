У Сумській області в ДТП загинув спостерігач від мажоритарника, чоловік міг бути п'яним - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в незалежному громадському прес-центрі «Сумський вибір-2014» повідомив начальник УМВС України в Сумській області Анатолій Ричкаль.

«У Краснопільському районі сталася дорожньо-транспортна пригода з участю спостерігача від одного з кандидатів у народні депутати України. Інцидент стався близько 16:00 в районі села Лісне», - повідомив Ричкаль.

За його словами, водій транспортного засобу, 1994 р.н. не впорався з керуванням мотоцикла і врізався в електроопору.

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«Хлопець помер на місці. Поруч із загиблим був виявлений бейдж спостерігача від одного з кандидатів з номером №334 села Лісове (виборча комісія №590246). За попередньою інформацією, водій перебував у нетверезому стані. Однак інформацію про це підтвердить або спростує висновок судмедекспертизи», - сказав Ричкаль.